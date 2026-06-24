Can Dalton'ın İadesi İçin Yeni Girişim - Son Dakika
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Can Dalton'ın İadesi İçin Yeni Girişim

Can Dalton\'ın İadesi İçin Yeni Girişim
24.06.2026 15:49
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Adalet Bakanı Gürlek, 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir'in iadesi için Rusya'ya talep iletti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik" dedi.

Can Dalton'ın İadesi İçin Yeni Girişim

RUSYA İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya ile adli yardımlaşmayı geliştirmeye yönelik önemli temaslarda bulunduklarını belirtti. Heyetler arası görüşmelerin ardından imzalanan protokolün iki ülke arasındaki adli iş birliğini daha ileri seviyeye taşıyacağını ifade eden Gürlek, sınır aşan suçlarla mücadelede iş birliğinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Görüşmelerde organize suç örgütlerine karşı ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen mücadeleye dikkat çektiklerini belirten Gürlek, adaletten kaçan suçluların iadesi konusundaki beklenti ve hassasiyetlerini Rus makamlarına ilettiklerini ifade etti.

Can Dalton'ın İadesi İçin Yeni Girişim

"CAN DALTON'UN İADESİ TALEBİMİZİ RUS MAKAMLARINA YENİDEN BİLDİRDİK"

Bakan Gürlek, "Organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik. Adalet Bakanlığı olarak dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların takipçisi olmaya devam edecek, milletimizin güvenliğine ve huzuruna kastedenler hakkında adaletin tecellisi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Can Dalton'ın İadesi İçin Yeni GirişimCan Dalton'ın İadesi İçin Yeni Girişim
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Can Dalton'ın İadesi İçin Yeni Girişim - Son Dakika

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