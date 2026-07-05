Akdeniz\'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 11.10'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DEPREM YERİN 21,72 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Muğla'nın Datça ilçesine 155,63 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 21,72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.