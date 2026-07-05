Ankarada'ki ölümlü kazayla ilgili "Siyasi Müdahale" iddialarına yalanlama - Son Dakika
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Ankarada'ki ölümlü kazayla ilgili "Siyasi Müdahale" iddialarına yalanlama

Ankarada\'ki ölümlü kazayla ilgili "Siyasi Müdahale" iddialarına yalanlama
05.07.2026 11:24
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Ankara'da 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili adli sürecin tarafsız yürütüldüğü ve siyasi müdahale olmadığı açıklandı. Araştırma devam ediyor.

Bazı sosyal medya hesaplarında, Ankara'da 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yürütülen adli süreç hakkında; kazaya karışan araç sürücüsünün siyasi kimliği nedeniyle olayın örtbas edilmeye çalışıldığı, soruşturmaya siyasi nüfuz yoluyla müdahale edildiği ve adli sürecin taraflı yürütüldüğü yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar paylaşılmıştır.

11 YAŞINDAKİ ALPER HAYATINI KAYBETTİ

22 Haziran 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen kazada, Fatih Oral’ın sevk ve idaresindeki 06 HCS 34 plakalı aracın, elektrikli bisikletiyle seyir hâlinde bulunan 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat’a çarpması sonucu Alper Yusuf Polat yaralanmış; kaldırıldığı Kahramankazan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

"KUSUR DURUMUNUN NİHAİ TESPİTİ İÇİN DOSYA ADLİ TIP KURUMU TRAFİK İHTİSAS DAİRESİNE GÖNDERİLMİŞTİR"

Olayın ardından Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış, şüpheli Fatih Oral hakkında “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan adli işlem tesis edilmiş; şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiş, tutuklama talebiyle Kahramankazan Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılmış ve Hâkimliğin 2026/101 Sorgu sayılı kararıyla 23/06/2026 tarihinde tutuklanmıştır.

Trafik ekiplerince düzenlenen trafik kazası tespit tutanağında; kazanın oluşumunda araç sürücüsü Fatih Oral’ın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 52/1-a maddesinde düzenlenen “aracın hızını kavşaklara, dönemeçlere ve benzeri yerlere yaklaşırken azaltmamak” kuralını ihlal ettiği; elektrikli bisiklet sürücüsü Alper Yusuf Polat’ın ise 2918 sayılı Kanun’un 57/1-c maddesi kapsamında kontrolsüz kavşakta geçiş hakkına ilişkin kurala aykırı hareket ettiği değerlendirmesi yapılmıştır. Kusur durumunun nihai olarak tespiti amacıyla dosya Başsavcılık tarafından Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmiştir.

"OLAYIN HEMEN ARDINDAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Soruşturma, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren herhangi bir kişi, kurum, siyasi sıfat ya da aidiyet gözetilmeksizin, tamamen deliller doğrultusunda ve yargı makamlarının takdirinde yürütülmektedir. Şüphelinin siyasi bir kimliğinin olması, adli işlemlerde herhangi bir ayrıcalığa, gecikmeye ya da müdahaleye neden olmamıştır.

Aksine olayın hemen ardından şüpheli gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilmiş ve tutuklanmıştır. Bu nedenle “olayın örtbas edilmeye çalışıldığı”, “siyasi nüfuz kullanıldığı”, “adli sürece müdahale edildiği” ya da “soruşturmanın taraflı yürütüldüğü” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm deliller çerçevesinde, hiçbir müdahale olmaksızın titizlikle sürdürülmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yusuf Polat, Trafik, Ankara, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Ankara Ankarada'ki ölümlü kazayla ilgili 'Siyasi Müdahale' iddialarına yalanlama - Son Dakika

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