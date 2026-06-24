Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

24.06.2026 16:59
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Peş peşe istifalar ve görevden almalarla sarsılan CHP'ye bir kötü haber daha geldi. Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

İzmir'den sonra CHP'den ikinci belediye başkanı istifası geldi.  Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti.

4 DÖNEMDİR BAŞKANLIK YAPIYORDU

4 dönemdir Keşen Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Özcan 2024 yerel seçimlerinde yüzde 53.11'lik oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti.

MEHMET ÖZCAN KİMDİR?

1956 yılında Keşan’a bağlı Seydiköy’de doğdu. İlkokulu Seydiköy’de, ortaokulu, Keşan Cumhuriyet Ortaokulu’nda, liseyi Edirne Lisesi’nde tamamladı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kamu Yönetimi Bölümü’nde bir dönem okuduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan Edirne Tıp Fakültesi’ne devam etti. Mezuniyetinin ardından, Taksim Hastanesi’nde Genel Cerrahi İhtisası yaptı. 1991 yılından 2003 Aralık ayı sonuna kadar Keşan Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrah olarak Keşan halkına hizmet verdi. Belediye başkan aday adayı olabilmek için bu görevinden istifa etti. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Keşan Belediye Başkanlığı’na seçildi. Belediye Başkanlığı’nda ilk dönemini tamamlayan Özcan, 2009, 2014 ve son olarak da 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde 4. kez belediye başkanı oldu. Mehmet Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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Son Dakika Güncel Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • deniz memiş deniz memiş:
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