Diyarbakır\'da 10 Noktada Yangın Kontrol Altına Alındı

DİYARBAKIR'ın Çermik, Eğil, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçeleri kırsalında 10 farklı noktada çıkan örtü ve anız yangınları kontrol altına alındı. Yangınlarda 100 hektarlık alan zarar gördü.

Yangınlar, gün içerisinde Çermik, Eğil, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçelerinin kırsal mahallelerinde meydana geldi. Farklı noktalarda çıkan örtü ve anız yangınlarının ihbar edilmesi üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yangınlarda toplam 100 hektarlık alanın yandığını, bunun 20 hektarının ormanlık alan olduğunu söyledi.

Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.