ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı - Son Dakika
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ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı
03.07.2026 22:14
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ABD'nin Michigan eyaletindeki bir AVM'de silahlı saldırı gerçekleştirildi. En az 5 el ateş edilmesiyle AVM'de büyük panik yaşanırken, güvenlik kameralarına elinde silahla yansıyan kırmızı gömlekli şüpheliyi yakalamak için polis operasyon başlattı. Olayda can kaybı veya yaralı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Dearborn kentinde bulunan Fairlane Alışveriş Merkezi’nde hareketli saatler yaşandı. Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı sırada AVM içerisinde yankılanan silah sesleri, büyük bir korku ve panik dalgasına yol açtı.

EN AZ 5 EL ATEŞ EDİLDİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, alışveriş merkezi içerisinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından en az 5 el ateş edildi. Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte içerideki yüzlerce insan can havliyle AVM’nin çıkış kapılarına doğru koşmaya başladı. Dışarı kaçamayan birçok kişi ise mağazaların arkasındaki güvenli alanlara sığınarak saklanmaya çalıştı.

BÖLGE TAMAMEN KORDON ALTINDA

Olay yerine çok sayıda polis ve acil durum ekibi sevk edilirken, bölge tamamen kordon altına alındı. AVM'nin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, elinde silahla kaçan kırmızı gömlekli bir şüpheliyi tespit etti.

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için Dearborn polisi tarafından bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayda ölü veya yaralı olup olmadığına dair incelemelerin sürdüğünü ve durumun henüz netlik kazanmadığını bildirdi.

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Son Dakika ABD ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı - Son Dakika

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