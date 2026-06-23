Kumru'da Kadın Cinayeti ve Yaralama Olayı - Son Dakika
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Kumru'da Kadın Cinayeti ve Yaralama Olayı

23.06.2026 19:24
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Ordu'nun Kumru ilçesinde bir adam, eşini bıçaklayarak öldürdü, bir kişiyi ağır yaraladı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir şahıs, eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi de ağır yaraladı.

Olay, ilçenin Karacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serkan S. (38), tartıştığı 4 çocuk annesi olan eşi Emine S.'yi (36) kendilerine ait manav dükaknında bıçakladı. Durumu fark eden vatandaşlar, kilitli olan manav dükkanının camını kırarak içeriye girdi, bu esnada iş yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karısını ağır yaralayan Serkan S., sonrasında ise yaklaşık 300 metre ileride aynı mahallede bulunan Celil A. (52) isimli minibüs şoförünü de araçtan indirerek bıçakla yaraladı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emine S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan servis şoförü Celil A. ise ilk olarak Kumru Devlet Hastanesi'ne, ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı gerçekleştiren ve jandarma ekiplerine teslim olan Serkan S.'nin karakoldaki işlemleri devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kumru'da Kadın Cinayeti ve Yaralama Olayı - Son Dakika

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