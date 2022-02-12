Son Dakika Keşan Haberleri

- 11:48 Edirne'den kısa kısa
Edirne Şahi Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Şamil Doğu Delen seçildi.
- 00:59 Zehir tacirlerinin yangın tüpü oyunu tutmadı
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yangın söndürme tüpünün içine gizlenmiş 4 kilo 446 gram eroin ele geçirdi.
- Dün Dün 16:24 Son dakika haber... Zehir tacirlerinin yangın tüpü oyunu tutmadı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Zehir tacirlerinin yangın tüpü oyunu tutmadı Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yangın söndürme tüpünün içine gizlenmiş 4 kilo 446 gram eroin ele geçirdi.
- Dün Dün 15:46 Milletvekili Aksal ve Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan pazarcı esnafına ziyaret
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, pazarcı esnafını ziyaret etti.
- Dün Dün 13:20 Taksideki yangın söndürme tüpünde 4 kilo eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu takside yangın söndürme tüpüne gizlenmiş 4 kilo 446 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
- Dün Dün 09:28 Son dakika: Yangın söndürme tüpünde uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı
Son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde taksinin yangın söndürme tüpünde uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı.
- 12.02.2022 12 Şub 11:23 Edirne'den kısa kısa
Edirne Müftülüğü tarafından düzenlenen toplantıda ilçe müftüleri ve il gençlik koordinatörleri bir araya geldi.
- 11.02.2022 11 Şub 18:18 YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNE GİZLENMİŞ 4,5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan takside yapılan aramada yangın söndürme tüpüne gizlenmiş 4 kilo 446 gram eroin ele geçirildi, sürücü İ.T. gözaltına alındı.
- 11.02.2022 11 Şub 11:14 Okulun bahçesinde kalan "Yumak" öğrencilerin can dostu oldu
Edirne'nin Keşan ilçesinde öğrenciler, ilkokulun bahçesinde yaptırılan kedi evinde kalan "Yumak"ı besleyip sevdikten sonra derse giriyor.
- 10.02.2022 10 Şub 16:55 Edirne'den kısa kısa
Edirne'de, Sevgililer Günü dolayısıyla El Sanatları Alışveriş Günleri düzenlenecek.
- 10.02.2022 10 Şub 12:14 Edirne'den kısa kısa
Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, köy kooperatifi başkanlarıyla bir araya geldi.
- 09.02.2022 09 Şub 16:43 Sigara kullanan kişilerde Kovid-19'a bağlı hastalık oranı 14 kat daha fazla
Sigara kullanan kişilerde Kovid-19'a bağlı hastalık oranı 14 kat daha fazla19'a bağlı ağır hastalık, yoğun bakıma yatma ve ventilatöre bağlanma sıklığının 14 kat daha fazla olduğuna değindi.
- 09.02.2022 09 Şub 16:27 Edirne'de asayiş
Edirne'de bir kişi kendisini darp eden eşinden şikayetçi oldu.
- 09.02.2022 09 Şub 16:16 "2022 Edirne Standı" EMITT'te ziyaretçilerini ağırlıyor
İstanbul'daki Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) kurulan 2022 Edirne Standı ilgi görüyor.
- 09.02.2022 09 Şub 14:38 Edirne'den kısa kısa
CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, enerji fiyatlarında yaşanan artışın vatandaşları olumsuz etkilediğini söyledi.
- 09.02.2022 09 Şub 09:25 Keşan Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamalarını hayata geçiriyor
Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir, vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran sosyal belediyecilik uygulamalarını hayata geçirdiklerini bildirdi.
- 09.02.2022 09 Şub 08:18 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 08.02.2022 08 Şub 14:36 Edirne'den kısa kısa
Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, sağlık çalışanlarının haklarının verilmesi gerektiğini belirtti.
- 08.02.2022 08 Şub 10:58 Edirne'den kısa kısa
Enez Kaymakamlığı, MHP Enez İlçe Başkanı Sedat Akgül'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
- 08.02.2022 08 Şub 09:40 Keşan'da okul çevreleri ve servisler denetlendi
Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, huzur ve güven uygulaması kapsamında okul çevreleri ve öğrenci servisleri denetlendi.
- 07.02.2022 07 Şub 14:43 Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası istihdama katkı sağlıyor
Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, belediyede kurdukları İŞKUR Hizmet Noktası'na özgeçmişlerini bırakan 938 kişiden 125'ine iş bulunduğunu bildirdi.
- 06.02.2022 06 Şub 14:51 Keşan'da Atatürk ve Adalet anıtlarına saldırılara tepki
Keşan'da, Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırı ve Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı'nın ateşe verilmesi kınandı.
- 05.02.2022 05 Şub 17:22 Edirne'den kısa kısa
Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, iktidara gelmeleri durumunda kaynakları üretime ve istihdama tahsis edeceklerini bildirdi.
- 05.02.2022 05 Şub 11:30 Son dakika haberi... Yargıtay, polise çarpıp kaçan FETÖ sanığına verilen cezayı onadı
Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kendisini gözaltına almak için iş yerine gelen polis memuruna otomobiliyle çarpıp kaçan, 20 gün sonra da yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken Edirne'de yakalanan iş insanı İsmail Çelik'e verilen 7,5 yıl hapis cezası, Yargıtay...
- 05.02.2022 05 Şub 08:20 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 04.02.2022 04 Şub 17:21 Keşan'a Türkmen gelin geldi
Keşan ilçesinde yaşayan Ramiz İkiz ve Türkmenistanlı Gulzhan Gandymova evlendi.
- 04.02.2022 04 Şub 16:43 Edirne'de sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Edirne'nin Keşan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.
- 04.02.2022 04 Şub 10:06 Keşan'da cep telefonu çalan zanlı tutuklandı
Keşan ilçesinde cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
- 03.02.2022 03 Şub 14:00 Kanseri yenen hemşireden aynı hastalıkla savaşanlara çağrı
Kanseri yenen emekli hemşire Sevil Duyan, yaşam enerjisiyle kanser hastalarına ve çevresindekilere umut veriyor.
- 03.02.2022 03 Şub 11:12 KIZILAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ TAN HALKIN DESTEĞİNİ VE DAHA DUYARLI OLUNMASINI İSTİYORUZ
TÜRK Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, artan koronavirüs vakalarıyla kan bağışı sayısının azaldığını belirterek, Şu an o stokların bir kısmını kullanmaya başladık.
- 03.02.2022 03 Şub 10:38 Türk Kızılay'dan KİSEV'e ziyaret
Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Keşan İyilik Sağlık Vakfı'nı (KİSEV) ziyaret etti.
- 03.02.2022 03 Şub 10:36 Trakya'da kar yağışı devam ediyor (3)
Trakya'da kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.
- 03.02.2022 03 Şub 09:32 Edirne'de hırsızlık yapan zanlı İstanbul'da yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
- 03.02.2022 03 Şub 08:13 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 02.02.2022 02 Şub 22:36 Tekirdağ'da sis ve sağanak etkili oluyor
Tekirdağ'da sis ve sağanak etkili oluyor Tekirdağ'ın İpsala-Keşan ilçeleri arasında kar yağarken, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ise yoğun sis ve sağanak yağış etkili oluyor.
- 02.02.2022 02 Şub 17:17 EDİRNE'DE 10 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Fas, Cezayir ve Sudan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.
- 02.02.2022 02 Şub 16:36 KIRKLARELİ - Trakya'da 37 çift "02.02.2022"de nikah kıydırdı
Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin nikah kıyması ve konuşması Çiftlerden detaylar Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de ikiz kız kardeşlerin nikahı kıyıldı.
- 02.02.2022 02 Şub 15:38 Edirne'den kısa kısa
Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, kamyonların şehir içerisine girmesinin engellenmesine yönelik kararların uygulama yetkisinin İl Trafik Komisyon Başkanlığında olduğunu belirtti.
- 02.02.2022 02 Şub 15:36 Son dakika haberi: Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
Bir son dakika haberine göre Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.
- 02.02.2022 02 Şub 14:41 9 düzensiz göçmen açık alanda donarak ölmüş halde bulundu
Edirne'nin İpsala ilçesinde 9 düzensiz göçmen ölü bulundu.
- 02.02.2022 02 Şub 13:59 Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.
- 02.02.2022 02 Şub 13:53 Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.
- 02.02.2022 02 Şub 13:21 Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.
- 02.02.2022 02 Şub 13:17 Edirne'de 9 düzensiz göçmen açık alanda donarak ölmüş halde bulundu
Edirne'nin İpsala ilçesinde 9 düzensiz göçmen ölü bulundu.
- 02.02.2022 02 Şub 10:34 Edirne'den kısa kısa
Usta sanatçı Barış Manço, ölüm yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.
- 02.02.2022 02 Şub 09:41 Edirne'de yıldırım isabet eden köydeki 2 bin 500 saman balyası yandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde yıldırım isabet eden köydeki saman balyaları yandı.
- 01.02.2022 01 Şub 17:03 Edirne'de Osmanlı'nın "imaret geleneği" ilçelere kurulacak aşevleriyle yaşatılacak
Edirne Valisi Ekrem Canalp, ilçelere kurulacak aşevleriyle imaret geleneğinin yaşatılacağını söyledi.
- 01.02.2022 01 Şub 16:28 EDİRNE'NİN 8 İLÇESİNE, AŞEVİ KURULUYOR
OSMANLI'ya 88 yıllık başkentlik yapan Edirne'de 'imaret' kültürünü yaşatmak amacıyla, 8 ilçede valilik tarafından aşevi kurulması için çalışma başlatıldı.
- 01.02.2022 01 Şub 13:18 HAFİF TİCARİ ARACIN YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTIĞI YAYA, YARALANDI
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hafif ticari aracın yaya geçidinde çarptığı T.A., yaralandı.
- 01.02.2022 01 Şub 12:30 Serdar Saatçı: "Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca heyecanım tavan yaptı" -2-
- Serdar Saatçı: "Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca heyecanım tavan yaptı" Beşiktaşlı futbolcu Serdar Saatçı: "Altyapıda oynarken ayağıma demir girmişti, 'Futbol hayatın bitebilir' dediler" "Antrenmanlardan sonra babam beni sırtında taşıyordu" "Vida'dan çok şey öğreniyorum" Beşiktaş'ın...
- 01.02.2022 01 Şub 10:54 Edirne'den kısa kısa
Trakya Üniversitesi öğretim görevlileri Dr. Salih Koralp Güreşir ve Dr. Mehmet Dervişoğlu'nun editörlüğünü yaptığı "Payidar (Balkanlar Üzerine Dil-Tarih-Edebiyat Araştırmaları)" kitabı yayımlandı.
- 31.01.2022 31 Oca 08:17 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 29.01.2022 29 Oca 12:29 Yurt dışına çıkacaklar için Keşan'a mobil PCR test birimi
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan ve Bulgaristan'ın ülke girişlerinde PCR testini zorunlu kılmasının ardından çarşı merkezinde mobil PCR test birimi oluşturuldu.
- 29.01.2022 29 Oca 11:37 MHP üyesi kadınlar Belediye Başkanı Helvacıoğlu'nu ziyaret etti
MHP Keşan Kadın Kolları üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.
- 27.01.2022 27 Oca 09:52 Edirne'den kısa kısa
Edirne Şahi Spor Kulübü pehlivanı Yunus Emre Şahbaz'ın karışık dövüş sanatları müsabakasına katılacağı belirtildi.
- 27.01.2022 27 Oca 09:44 Hırsızlıktan aranıyordu, adliyede yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, bir iş için geldiği adliyede yakalandı.
- 27.01.2022 27 Oca 08:50 Keşan'da kontrolden çıkan tır devrildi
Keşan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tır, park halindeki bir otomobilde hasara neden oldu.
- 26.01.2022 26 Oca 22:16 Virajı almayan pamuk yüklü tır yol kenarına devrildi
Virajı almayan pamuk yüklü tır yol kenarına devrildi Edirne'nin Keşan ilçesinde virajı alamayan pamuk yüklü tır yol kenarına devrilerek, yükü yolla savruldu.
- 26.01.2022 26 Oca 18:36 EDİRNE'DE DORSESİNDEKİ YÜK KAYAN TIR REFÜJE DEVRİLDİ
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde dorsesindeki pamuk yükü kayan TIR, refüje devrildi.
- 26.01.2022 26 Oca 15:22 Keşan'da "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Keşan ilçesinde "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
- 26.01.2022 26 Oca 15:05 Edirne'den kısa kısa
Edirne Kartalları Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Arif Kuday ve dernek üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.
- 26.01.2022 26 Oca 14:57 Keşan'da hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Keşan ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
- 26.01.2022 26 Oca 11:46 Çekici üzerindeki araçta uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.
- 26.01.2022 26 Oca 11:45 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde karşı şeritlerden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
- 25.01.2022 25 Oca 17:44 Edirne ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.
- 25.01.2022 25 Oca 14:00 Mahkeme, Saros FSRU Limanı için açılan imar planları iptali davasını reddetti
EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına BOTAŞ tarafından yapımı devam eden Saros Likit Doğalgaz Taşıma Yükleme Limanı (FSRU) ve Kara Boru Hattı için açılan imar planlarının iptali davası Edirne İdare Mahkemesi'nce reddedildi.
- 24.01.2022 24 Oca 13:56 Keşan'da sahnelenecek tiyatro oyununun geliri sokak hayvanlarına bağışlanacak
Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun Keşan'da sahneleyeceği "Peynirli Yumurta" oyununun geliri sokak hayvanlarına bağışlanacak.
- 23.01.2022 23 Oca 17:19 Keşan'dan kısa kısa
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Atatürk Stadı'nın çevre düzenlemesinin yapıldığını bildirdi.
- 22.01.2022 22 Oca 18:36 Keşan'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
Keşan ilçesinde bir kişi, hırsızlık için girdiği işyerinde gözaltına alındı.
- 22.01.2022 22 Oca 17:30 Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisinin üzerinden biber gazı çıktı
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerine hırsızlık için giren şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı.
- 22.01.2022 22 Oca 16:26 Son dakika haberi! Edirne'de polis ve öğrenciler sokak hayvanlarına mama dağıttı
Son dakika haberler: Keşan ilçesinde polis ve öğrenciler sokak hayvanlarını besledi.
- 22.01.2022 22 Oca 15:31 Enez'de İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle başlatılan kurslar tamamlandı
Edirne İŞKUR Müdürlüğü ve Enez Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen "Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı" ve "Gaziantep Mutfağı Aşçılık Yöresel Mutfak" kursları sona erdi.
- 22.01.2022 22 Oca 14:03 Edirne'den kısa kısa
Keşan Belediyesi birimlerinin kamera kurulumunun tamamlandığı belirtildi.
- 21.01.2022 21 Oca 19:16 Edirne'de etkili olan kar yağışı çocuklara karne hediyesi oldu
Edirne'de etkili olan kar yağışı çocuklara karne hediyesi oldu Trakya'yı etkisi altına alan kar yağışı Edirne'nin Keşan ilçesinde de etkili oldu.
- 21.01.2022 21 Oca 17:10 Son dakika haber: Marketten 19 şişe alkol çalan iki kişi kamera kayıtlarına takıldı
Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde bir markete girip çok sayıda şişe alkolü çalarak kaçan şahıslar, kamera kayıtlarına takıldı.
- 21.01.2022 21 Oca 16:55 KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Edirne'nin Keşan ilçesi kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
- 21.01.2022 21 Oca 16:39 Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI
Son dakika haberlerine göre TÜRK İslam tarihinin en önemli eserlerinden, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi ve Keşan ilçesindeki 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Cami, kılınan son cuma namazlarıyla restorasyona alındı.
- 21.01.2022 21 Oca 11:49 Edirne'den kısa kısa
Keşan ilçesinde merhum belediye başkanları Müftü Raşit Efendi ve Hüseyin Yazır mezarları başında anıldı.
- 21.01.2022 21 Oca 08:26 Edirne'de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
- 21.01.2022 21 Oca 08:17 Keşan'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Keşan'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- 20.01.2022 20 Oca 18:19 Vinç yüklü kamyon yola devrildi: 1 yaralı
Vinç yüklü kamyon yola devrildi: 1 yaralı Edirne'nin Keşan ilçesinde maden ocaklarında kullanılan vinç yüklü kamyonun devrildi.
- 20.01.2022 20 Oca 16:47 Son Dakika | Vali Canalp "Hastane Caddesi" proje alanında inceleme yaptı
Son dakika gündem haberine göre Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçedeki "Hastane Caddesi" proje alanında inceleme yaptı.
- 20.01.2022 20 Oca 14:59 Keşan'da huzur ve güven uygulaması
Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.
- 20.01.2022 20 Oca 11:29 Edirne'den kısa kısa
Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Enez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim alan kadın kursiyerleri ziyaret etti.
- 20.01.2022 20 Oca 09:28 Keşan'da sinemada kitap toplama kampanyası başlatıldı
Edirne'nin Keşan ilçesinde sinemada kitap toplama kampanyası başlatıldı.
- 20.01.2022 20 Oca 08:58 Keşan'da asayiş uygulamasında 4 kişi yakalandı
Keşan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında hakkında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.
- 20.01.2022 20 Oca 08:04 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 19.01.2022 19 Oca 11:29 Keşan'da hava kirliliği azaldı
Edirne'nin Keşan ilçesinde hava kirliliği oranının yüzde 50-60 gerilediği bildirildi.
- 18.01.2022 18 Oca 17:27 Edirne'den kısa kısa
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, doğal gaz hattı döşenmeyen mahallelerde çalışmalara kısa sürede başlanacağını bildirdi.
- 18.01.2022 18 Oca 16:23 Sokak hayvanlarına 3 ton mama dağıtıldı
Edirne ve ilçelerinde sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla belirlenen noktalara 3 ton mama bırakıldı.
- 18.01.2022 18 Oca 15:57 Keşan'da bir okulun bahçesindeki hoparlörler çalındı
Keşan'da bir okulun bahçesindeki hoparlörler çalındı.
- 18.01.2022 18 Oca 11:06 Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti.
- 18.01.2022 18 Oca 10:47 Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.