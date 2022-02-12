Son Dakika Keşan Haberleri

11:48 Edirne'den kısa kısa Edirne Şahi Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Şamil Doğu Delen seçildi.

00:59 Zehir tacirlerinin yangın tüpü oyunu tutmadı Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yangın söndürme tüpünün içine gizlenmiş 4 kilo 446 gram eroin ele geçirdi.

16:24 Son dakika haber... Zehir tacirlerinin yangın tüpü oyunu tutmadı Son dakika 3. sayfa haberine göre Zehir tacirlerinin yangın tüpü oyunu tutmadı Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yangın söndürme tüpünün içine gizlenmiş 4 kilo 446 gram eroin ele geçirdi.

15:46 Milletvekili Aksal ve Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan pazarcı esnafına ziyaret AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, pazarcı esnafını ziyaret etti.

13:20 Taksideki yangın söndürme tüpünde 4 kilo eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu takside yangın söndürme tüpüne gizlenmiş 4 kilo 446 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

09:28 Son dakika: Yangın söndürme tüpünde uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı Son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde taksinin yangın söndürme tüpünde uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı.

11:23 Edirne'den kısa kısa Edirne Müftülüğü tarafından düzenlenen toplantıda ilçe müftüleri ve il gençlik koordinatörleri bir araya geldi.

18:18 YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNE GİZLENMİŞ 4,5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan takside yapılan aramada yangın söndürme tüpüne gizlenmiş 4 kilo 446 gram eroin ele geçirildi, sürücü İ.T. gözaltına alındı.

11:14 Okulun bahçesinde kalan "Yumak" öğrencilerin can dostu oldu Edirne'nin Keşan ilçesinde öğrenciler, ilkokulun bahçesinde yaptırılan kedi evinde kalan "Yumak"ı besleyip sevdikten sonra derse giriyor.

16:55 Edirne'den kısa kısa Edirne'de, Sevgililer Günü dolayısıyla El Sanatları Alışveriş Günleri düzenlenecek.

12:14 Edirne'den kısa kısa Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, köy kooperatifi başkanlarıyla bir araya geldi.

16:43 Sigara kullanan kişilerde Kovid-19'a bağlı hastalık oranı 14 kat daha fazla Sigara kullanan kişilerde Kovid-19'a bağlı hastalık oranı 14 kat daha fazla19'a bağlı ağır hastalık, yoğun bakıma yatma ve ventilatöre bağlanma sıklığının 14 kat daha fazla olduğuna değindi.

16:27 Edirne'de asayiş Edirne'de bir kişi kendisini darp eden eşinden şikayetçi oldu.

16:16 "2022 Edirne Standı" EMITT'te ziyaretçilerini ağırlıyor İstanbul'daki Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) kurulan 2022 Edirne Standı ilgi görüyor.

14:38 Edirne'den kısa kısa CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, enerji fiyatlarında yaşanan artışın vatandaşları olumsuz etkilediğini söyledi.

09:25 Keşan Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamalarını hayata geçiriyor Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir, vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran sosyal belediyecilik uygulamalarını hayata geçirdiklerini bildirdi.

08:18 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

14:36 Edirne'den kısa kısa Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, sağlık çalışanlarının haklarının verilmesi gerektiğini belirtti.

10:58 Edirne'den kısa kısa Enez Kaymakamlığı, MHP Enez İlçe Başkanı Sedat Akgül'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

09:40 Keşan'da okul çevreleri ve servisler denetlendi Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, huzur ve güven uygulaması kapsamında okul çevreleri ve öğrenci servisleri denetlendi.

14:43 Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası istihdama katkı sağlıyor Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, belediyede kurdukları İŞKUR Hizmet Noktası'na özgeçmişlerini bırakan 938 kişiden 125'ine iş bulunduğunu bildirdi.

17:22 Edirne'den kısa kısa Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, iktidara gelmeleri durumunda kaynakları üretime ve istihdama tahsis edeceklerini bildirdi.

11:30 Son dakika haberi... Yargıtay, polise çarpıp kaçan FETÖ sanığına verilen cezayı onadı Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kendisini gözaltına almak için iş yerine gelen polis memuruna otomobiliyle çarpıp kaçan, 20 gün sonra da yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken Edirne'de yakalanan iş insanı İsmail Çelik'e verilen 7,5 yıl hapis cezası, Yargıtay...

08:20 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

17:21 Keşan'a Türkmen gelin geldi Keşan ilçesinde yaşayan Ramiz İkiz ve Türkmenistanlı Gulzhan Gandymova evlendi.

10:06 Keşan'da cep telefonu çalan zanlı tutuklandı Keşan ilçesinde cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

14:00 Kanseri yenen hemşireden aynı hastalıkla savaşanlara çağrı Kanseri yenen emekli hemşire Sevil Duyan, yaşam enerjisiyle kanser hastalarına ve çevresindekilere umut veriyor.

11:12 KIZILAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ TAN HALKIN DESTEĞİNİ VE DAHA DUYARLI OLUNMASINI İSTİYORUZ TÜRK Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, artan koronavirüs vakalarıyla kan bağışı sayısının azaldığını belirterek, Şu an o stokların bir kısmını kullanmaya başladık.

10:38 Türk Kızılay'dan KİSEV'e ziyaret Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Keşan İyilik Sağlık Vakfı'nı (KİSEV) ziyaret etti.

09:32 Edirne'de hırsızlık yapan zanlı İstanbul'da yakalandı Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

08:13 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

22:36 Tekirdağ'da sis ve sağanak etkili oluyor Tekirdağ'da sis ve sağanak etkili oluyor Tekirdağ'ın İpsala-Keşan ilçeleri arasında kar yağarken, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ise yoğun sis ve sağanak yağış etkili oluyor.

17:17 EDİRNE'DE 10 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Fas, Cezayir ve Sudan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

16:36 KIRKLARELİ - Trakya'da 37 çift "02.02.2022"de nikah kıydırdı Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin nikah kıyması ve konuşması Çiftlerden detaylar Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de ikiz kız kardeşlerin nikahı kıyıldı.

15:38 Edirne'den kısa kısa Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, kamyonların şehir içerisine girmesinin engellenmesine yönelik kararların uygulama yetkisinin İl Trafik Komisyon Başkanlığında olduğunu belirtti.

15:36 Son dakika haberi: Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı Bir son dakika haberine göre Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

13:59 Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

13:53 Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

13:21 Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

10:34 Edirne'den kısa kısa Usta sanatçı Barış Manço, ölüm yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

16:28 EDİRNE'NİN 8 İLÇESİNE, AŞEVİ KURULUYOR OSMANLI'ya 88 yıllık başkentlik yapan Edirne'de 'imaret' kültürünü yaşatmak amacıyla, 8 ilçede valilik tarafından aşevi kurulması için çalışma başlatıldı.

12:30 Serdar Saatçı: "Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca heyecanım tavan yaptı" -2- - Serdar Saatçı: "Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca heyecanım tavan yaptı" Beşiktaşlı futbolcu Serdar Saatçı: "Altyapıda oynarken ayağıma demir girmişti, 'Futbol hayatın bitebilir' dediler" "Antrenmanlardan sonra babam beni sırtında taşıyordu" "Vida'dan çok şey öğreniyorum" Beşiktaş'ın...

10:54 Edirne'den kısa kısa Trakya Üniversitesi öğretim görevlileri Dr. Salih Koralp Güreşir ve Dr. Mehmet Dervişoğlu'nun editörlüğünü yaptığı "Payidar (Balkanlar Üzerine Dil-Tarih-Edebiyat Araştırmaları)" kitabı yayımlandı.

08:17 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

12:29 Yurt dışına çıkacaklar için Keşan'a mobil PCR test birimi EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan ve Bulgaristan'ın ülke girişlerinde PCR testini zorunlu kılmasının ardından çarşı merkezinde mobil PCR test birimi oluşturuldu.

09:52 Edirne'den kısa kısa Edirne Şahi Spor Kulübü pehlivanı Yunus Emre Şahbaz'ın karışık dövüş sanatları müsabakasına katılacağı belirtildi.

09:44 Hırsızlıktan aranıyordu, adliyede yakalandı Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, bir iş için geldiği adliyede yakalandı.

08:50 Keşan'da kontrolden çıkan tır devrildi Keşan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tır, park halindeki bir otomobilde hasara neden oldu.

22:16 Virajı almayan pamuk yüklü tır yol kenarına devrildi Virajı almayan pamuk yüklü tır yol kenarına devrildi Edirne'nin Keşan ilçesinde virajı alamayan pamuk yüklü tır yol kenarına devrilerek, yükü yolla savruldu.

15:05 Edirne'den kısa kısa Edirne Kartalları Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Arif Kuday ve dernek üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

14:57 Keşan'da hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Keşan ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

11:46 Çekici üzerindeki araçta uyuşturucu ele geçirildi Edirne'nin Keşan ilçesinde ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.

11:45 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Edirne'nin Keşan ilçesinde karşı şeritlerden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

14:00 Mahkeme, Saros FSRU Limanı için açılan imar planları iptali davasını reddetti EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına BOTAŞ tarafından yapımı devam eden Saros Likit Doğalgaz Taşıma Yükleme Limanı (FSRU) ve Kara Boru Hattı için açılan imar planlarının iptali davası Edirne İdare Mahkemesi'nce reddedildi.

17:19 Keşan'dan kısa kısa Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Atatürk Stadı'nın çevre düzenlemesinin yapıldığını bildirdi.

18:36 Keşan'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı Keşan ilçesinde bir kişi, hırsızlık için girdiği işyerinde gözaltına alındı.

17:30 Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisinin üzerinden biber gazı çıktı Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerine hırsızlık için giren şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı.

15:31 Enez'de İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle başlatılan kurslar tamamlandı Edirne İŞKUR Müdürlüğü ve Enez Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen "Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı" ve "Gaziantep Mutfağı Aşçılık Yöresel Mutfak" kursları sona erdi.

14:03 Edirne'den kısa kısa Keşan Belediyesi birimlerinin kamera kurulumunun tamamlandığı belirtildi.

19:16 Edirne'de etkili olan kar yağışı çocuklara karne hediyesi oldu Edirne'de etkili olan kar yağışı çocuklara karne hediyesi oldu Trakya'yı etkisi altına alan kar yağışı Edirne'nin Keşan ilçesinde de etkili oldu.

17:10 Son dakika haber: Marketten 19 şişe alkol çalan iki kişi kamera kayıtlarına takıldı Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde bir markete girip çok sayıda şişe alkolü çalarak kaçan şahıslar, kamera kayıtlarına takıldı.

16:55 KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR Edirne'nin Keşan ilçesi kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

16:39 Son dakika haberleri! SELİMİYE CAMİSİ, KILINAN SON CUMA NAMAZIYLA RESTORASYONA ALINDI Son dakika haberlerine göre TÜRK İslam tarihinin en önemli eserlerinden, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi ve Keşan ilçesindeki 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Cami, kılınan son cuma namazlarıyla restorasyona alındı.

11:49 Edirne'den kısa kısa Keşan ilçesinde merhum belediye başkanları Müftü Raşit Efendi ve Hüseyin Yazır mezarları başında anıldı.

08:26 Edirne'de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı Edirne'nin Keşan ilçesinde marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

18:19 Vinç yüklü kamyon yola devrildi: 1 yaralı Vinç yüklü kamyon yola devrildi: 1 yaralı Edirne'nin Keşan ilçesinde maden ocaklarında kullanılan vinç yüklü kamyonun devrildi.

16:47 Son Dakika | Vali Canalp "Hastane Caddesi" proje alanında inceleme yaptı Son dakika gündem haberine göre Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçedeki "Hastane Caddesi" proje alanında inceleme yaptı.

14:59 Keşan'da huzur ve güven uygulaması Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

11:29 Edirne'den kısa kısa Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Enez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim alan kadın kursiyerleri ziyaret etti.

08:58 Keşan'da asayiş uygulamasında 4 kişi yakalandı Keşan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında hakkında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

08:04 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

11:29 Keşan'da hava kirliliği azaldı Edirne'nin Keşan ilçesinde hava kirliliği oranının yüzde 50-60 gerilediği bildirildi.

17:27 Edirne'den kısa kısa Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, doğal gaz hattı döşenmeyen mahallelerde çalışmalara kısa sürede başlanacağını bildirdi.

16:23 Sokak hayvanlarına 3 ton mama dağıtıldı Edirne ve ilçelerinde sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla belirlenen noktalara 3 ton mama bırakıldı.