Keşan'da görme engelli Çalışkan'ın motosiklet hayalini Yunus Timi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Keşan'da görme engelli Çalışkan'ın motosiklet hayalini Yunus Timi gerçekleştirdi

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Keşan'da görme kaybı bulunan 35 yaşındaki Sezgin Çalışkan, motosiklete binme hayalini motosiklet topluluğu ve Yunus Timi'nin desteğiyle gerçekleştirdi. Koruyucu ekipman giyen Çalışkan, Yunus Timi motosikletiyle konvoy eşliğinde tur attı ve engellilere kapanmamaları çağrısı yaptı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan yüzde 95 görme kaybı bulunan 35 yaşındaki Sezgin Çalışkan'ın motosiklete binme hayali, motosiklet topluluğu ve Yunus Timi'nin desteğiyle gerçeğe dönüştü. Motosikletle seyahat etmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Çalışkan, diğer engelli bireylere de evlerine kapanmaları ve hayallerini gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan yüzde 95 görme kaybı bulunan 35 yaşındaki Sezgin Çalışkan'ın motosiklete binme hayali, Fast Moto 22 Keşan Motosiklet Topluluğu ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timi'nin desteğiyle gerçeğe dönüştü. Çalışkan'ın motosiklet hayalini duyan Fast Moto 22 Keşan Motosiklet Topluluğu üyeleri, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçerek Yunus Timi'nin de katıldığı bir buluşma organize etti. Çalışkan ve annesi, evlerinin önüne gelen motosiklet grubunu sevinçle karşıladı. Koruyucu ekipmanları giydirilen Çalışkan, Yunus Timi'nin motosikletine binerek, topluluk üyelerinin oluşturduğu konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Motosikletlere duyduğu ilgiyi anlatan Çalışkan, bu tutkunun trafik kuralları çerçevesinde yaşanması gerektiğini vurguladı. Kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemine dikkat çeken Çalışkan, aşırı hıza ve kurallara uymayan sürüşlere karşı olduğunu belirtti. Motosikletle seyahat etmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Çalışkan, diğer engelli bireylerin de evlerine kapanmak yerine dışarı çıkmalarını, sosyal hayata katılmalarını ve hayallerini gerçekleştirmelerini istedi. Çalışkan, "Kendinizi gösterin Allah rızası için. Kendinizi gösterin dışarıda. Bu sizlerin en doğal hakkı. Bizi Cenab-ı Allah böyle sevdi" ifadelerini kullandı.

"Biz motorcular her zaman yanınızdayız"

Fast Moto 22 Keşan Motosiklet Topluluğu Başkanı Selim Şen ise, engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Çalışkan'a trafik kurallarına ilişkin duyarlılığından dolayı teşekkür eden Şen, motosiklet tutkunlarına kurallara uyma çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıMotosikletEngellilerGüncelEdirneKeşanYaşamYerelSon Dakika

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