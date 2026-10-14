Keşan'da okullarda deprem ve yangın tatbikatında yaralı kurtarma yapıldı - Son Dakika
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Keşan'da okullarda deprem ve yangın tatbikatında yaralı kurtarma yapıldı

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Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında okullarda deprem ve yangın tatbikatı düzenledi. Tatbikatta öğrencilere doğru davranış ve hızlı müdahale anlatıldı, yaralı kurtarma senaryosu uygulandı.

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce okullarda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında düzenlenen tatbikatlarda, öğrencilere afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Senaryo gereği yaralıların kurtarıldığı tatbikatlarda, deprem ve yangın sırasında doğru davranış yöntemleri ile hızlı müdahalenin önemi konusunda bilgi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, afetlere karşı bilinç oluşturulması, öğrencilere doğru davranış alışkanlıklarının kazandırılması ve acil durumlara hazırlık seviyesinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, eğitim ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Keşan'da okullarda deprem ve yangın tatbikatında yaralı kurtarma yapıldı - Son Dakika
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