Sylvester Stallone: Kızımın düğünü yüzünden emekli olamıyorum - Son Dakika
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Sylvester Stallone: Kızımın düğünü yüzünden emekli olamıyorum

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Sylvester Stallone: Kızımın düğünü yüzünden emekli olamıyorum
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80 yaşındaki Sylvester Stallone, kızı Sophia’nın yaklaşan düğününün masraflarını karşılamak için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu, “Emekli olamıyorum, ciddiyim” sözleriyle stüdyodakileri güldürdü.

Rocky ve Rambo filmleriyle tanınan Sylvester Stallone, kızı Sophia’nın yaklaşan düğünü nedeniyle çalışmaya devam ettiğini söyledi. 80 yaşındaki oyuncu, katıldığı televizyon programında düğün masraflarıyla ilgili soruya verdiği yanıtla stüdyodakileri güldürdü.

Sylvester Stallone: Kızımın düğünü yüzünden emekli olamıyorum

“CİDDİYİM, EMEKLİ OLAMIYORUM”

Düğün için ne kadar harcayacağı sorulan Stallone, “Söylemesi neredeyse utanç verici ama emekli olamıyorum” dedi. Seyircilerin gülmesi üzerine oyuncu, “Ciddiyim” diyerek sözlerini yineledi.

Sylvester Stallone: Kızımın düğünü yüzünden emekli olamıyorum

Sophia Stallone, ağustos ayında Michael Sheehan ile nişanlandığını duyurmuştu. Müstakbel damadından övgüyle bahseden Stallone, Sheehan’ın evlilik teklifinden önce kendisinden onay istediğini de anlattı.

Sylvester StalloneMagazinSon Dakika

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