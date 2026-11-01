Bakanlıkça hibe edilen 2 çöp kamyonu Keşan Belediyesinde hizmete alındı - Son Dakika
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Bakanlıkça hibe edilen 2 çöp kamyonu Keşan Belediyesinde hizmete alındı

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Bakanlıkça hibe edilen 2 çöp kamyonu Keşan Belediyesinde hizmete alındı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Keşan Belediyesine hibe edilen 2 çöp kamyonu hizmete alındı. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışacak kamyonların temizlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer ve beraberindeki heyet, Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Biçer, İlçe Başkanı Hüseyin Erbay ve yönetim kurulu üyeleri, Tutar'a makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Tutar, ziyaret dolayısıyla Biçer ve beraberindekilere teşekkür etti.

Keşan Belediyesine 2 çöp kamyonu hibe edildi

Keşan Belediyesine hibe edilen 2 çöp kamyonu hizmete alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hibe edilen çöp kamyonları, ilçe halkına sergilendi.

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde hizmete başlayan kamyonların temizlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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