Keşan'da alkollü sürücüye 250 bin lira ceza kesildi, korseden tabanca çıktı - Son Dakika
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Keşan'da alkollü sürücüye 250 bin lira ceza kesildi, korseden tabanca çıktı

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Keşan\'da alkollü sürücüye 250 bin lira ceza kesildi, korseden tabanca çıktı
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Keşan'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç Kavak Caddesi'nde durduruldu; sürücünün 2,16 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 250 bin lira ceza kesilip ehliyeti 2 yıl geri alınırken, göğsündeki korsenin içinden tabanca ve 13 mermi çıktı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücüye 250 bin lira ceza uygulandı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde trafik denetimi yapan polis ekipleri uygulama noktasından kaçan aracı takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarında bulunduğu araç Kavak Caddesi'nde durduruldu.

Yapılan kontrolde E.N'nin 2,16 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye 250 bin lira ceza uygulandı, iki kez alkollü yakalanması nedeniyle ehliyeti de 2 yıl geri alındı.

E.N'nin üzerinde yapılan aramada ise göğüs kısmındaki korsenin içerisinden tabanca ve şarjör içerisinde 13 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA
GüvenlikOtomobilGüncelEdirneKeşanCezaSuçSon Dakika

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