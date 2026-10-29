Edirne'nin Havsa ve Enez ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programla kutlandı - Son Dakika
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Edirne'nin Havsa ve Enez ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programla kutlandı

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Edirne'nin Havsa ve Enez ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören düzenlendi. Havsa'da folklor gösterisi ve şiir okunurken Enez'de Cumhuriyet Meydanı'nda bando eşliğinde geçit yapıldı; Lalapaşa, Süloğlu, Keşan, Uzunköprü, Meriç ve İpsala'da da törenler gerçekleştirildi.

Edirne'nin Havsa ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye Yazlık Düğün Salonu'nda düzenlenen törene Kaymakam Oğuzhan Aksoy, Belediye Başkanı Hüseyin Özden, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Aksoy ve Belediye Başkanı Özden'in öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Aksoy, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programda Havsa Belediyesi folklor ekibi gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu. Hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Folklor gösterileri ve geçit töreninin ardından program sona erdi.

Enez'de Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi

Edirne'nin Enez ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Yunus Emre Fırat, Belediye Başkanı Özkan Günenç ve Garnizon Komutanı Üsteğmen Enes Kablan, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Fırat'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrencilerin gösterileri ve folklor ekiplerinin halk oyunlarının ardından askerler ve öğrenciler, bando eşliğinde geçit yaptı. Tören alanında askerler tarafından açılan stant da ziyaret edildi.

Öte yandan Lalapaşa, Süloğlu, Keşan, Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçelerinde de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kaynak: AA
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