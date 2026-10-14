Edirne Keşan\'da fırtına çam ağacını yola devirdi, sahil işletmeleri de etkilendi

Edirne Keşan'da fırtına çam ağacını yola devirdi, sahil işletmeleri de etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Keşan'da etkili olan fırtına, Erikli köyü sahilindeki Deniz Feneri Caddesi'nde çam ağacının kökünden kırılıp yola devrilmesine neden oldu. Sahildeki işletmelerde sandalye ve şemsiyeler devrilirken yetkililer esnafı ve vatandaşları uyardı.
ÇAM AĞACI YOLA DEVRİLDİ
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 50 kilometrenin üzerine çıkan fırtınada, ilçeye bağlı Erikli köyü sahilindeki Deniz Feneri Caddesi üzerinde bulunan bir çam ağacı, kökünden kırılarak yola devrildi. Fırtınadan, sahil kesiminde bulunan işletmeler de etkilendi. Sahildeki bazı işletmelerde sandalye ve şemsiyeler devrildi. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları ve esnafı uyardı.
Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),
Kaynak: DHA
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