Meriç Kaymakamı Odabaşı, 104 yaşındaki Dinç'i ziyaret edip anılarını dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Meriç Kaymakamı Odabaşı, 104 yaşındaki Dinç'i ziyaret edip anılarını dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meriç Kaymakamı Odabaşı, 104 yaşındaki Dinç\'i ziyaret edip anılarını dinledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Kadıdondurma köyünde yaşayan 104 yaşındaki Adil Dinç'i ziyaret ederek anılarını dinledi. Odabaşı, Dinç'e sağlıklı ve huzurlu ömür dileyip yaşlıların tecrübelerinden istifade etmenin önemini vurguladı.

Edirne Müftülüğü tarafından Hüma Hatun Kız Hafızlık Kur'an Kursu'nda Riyazü's-Salihin kitabının "Murakabe" bölümü üzerine seminer gerçekleştirildi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından gerçekleştirilen seminerde murakabe kavramı, Allah'ın her an gözetimi altında olma bilinci ve bu bilincin günlük yaşantıya yansımaları ele alındı.

Programla öğrencilerin öz denetimlerini geliştirmeleri, ibadet ve davranışlarında bilinçli hareket etmeleri ve manevi farkındalıklarını artırmaları hedeflendi.

Keşan Milli Eğitim Müdürü Kemik'e ziyaret

Eğitim-Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç ve başkan yardımcısı Atalay Cüce, Keşan Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik'i ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemik ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dalgıç da sendikanın çalışmaları hakkında bilgi verdiği ziyarette Kemik'e başarı diledi.

Kaymakam Odabaşı, 104 yaşındaki Dinç'i ziyaret etti

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Kadıdondurma köyünde yaşayan 104 yaşındaki Adil Dinç'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Odabaşı ziyarette Dinç ile sohbet etti ve anılarını dinledi.

Dinç'e sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen Odabaşı, yaşlıların yanında olmak ve onların tecrübelerinden istifade etmenin büyük bir değer taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA
EğitimGüncelEdirneKeşanMeriçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi
Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı
Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında
Lapseki-Çanakkale yolunda korkunç kaza: Otomobil parçalandı, 2 genç öldü Lapseki-Çanakkale yolunda korkunç kaza: Otomobil parçalandı, 2 genç öldü
Avcılar’da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar İşletmeci gözaltına alındı Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı
İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı Gerçeği kendisi açıkladı İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı
09:25
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
09:21
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
09:15
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 7 ülkede yayımlanan makale Türk dünyasına çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı
09:07
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
08:31
Binance’deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi
Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 09:49:25. #7.12#
SON DAKİKA: Meriç Kaymakamı Odabaşı, 104 yaşındaki Dinç'i ziyaret edip anılarını dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android