Edirne Keşan'da yapay resiflerde ahtapot ve kalamar yumurtası belgelendi - Son Dakika
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Edirne Keşan'da yapay resiflerde ahtapot ve kalamar yumurtası belgelendi

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Edirne Keşan\'da yapay resiflerde ahtapot ve kalamar yumurtası belgelendi
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Edirne'nin Keşan ilçesindeki İbrice Limanı'nda ağustos ayında batırılan yapay resifler deniz canlılarına yeni yaşam alanı oldu. Edirne Valiliği, resiflere ahtapotların ve bölgede yuvalama alanları sınırlı olan kalamarların yumurta bıraktığının görüntülerle belgelendiğini açıkladı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda yürütülen 'Minia Edirne yapay resif ve su altı tarih müzesi projesi' kapsamında ağustos ayında batırılan yapay resifler su altı canlılarının yeni yaşam alanı haline geldi.

'MiniaEdirne yapay resif ve su altı tarih müzesi projesi' kapsamında ağustos ayında İbrice Limanı önlerinde 20 metre derinliğe Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in de katılımıyla Selimiye Camisi, Meriç Köprüsü, Edirne Sarayı, Adalet Kasrı ve Makedonya Kulesi'nin küçültülmüş modelleri batırıldı. Yapay resifler birçok dalış tutkununu ağırlarken, deniz ekosistemini de canlandırdı. Su altına bırakılan yapılar, balıklar ve diğer deniz canlıları için güvenli bir üreme, barınma ve yaşam alanı oluşturdu.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İbrice Limanı'nda hayata geçirdiğimiz 'MiniaEdirne yapay resif ve su altı tarih müzesi projesi', deniz canlılarına yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Edirne'mizin simge eserleri Selimiye Camii, Meriç Köprüsü, Edirne Sarayı, Adalet Kasrı ve Makedonya Saat Kulesi'ni Saros'un mavilikleriyle buluşturduğumuz projemizden sevindirici görüntüler geldi. Yapay resiflere ahtapotların ve bölgemizde yuvalama alanları oldukça sınırlı olan kalamarların yumurta bıraktığı, bugün kaydedilen görüntülerle belgelendi. Bu gelişme, deniz ekosistemine yeni yaşam alanları kazandırma hedefimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Saros'un doğal zenginliğini korumak, deniz yaşamını desteklemek ve Edirne'mizin tarihi mirasını su altında da yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: DHA
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