Keşan'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, alkollü sürücü yaralandı - Son Dakika
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Keşan'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, alkollü sürücü yaralandı

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Keşan\'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, alkollü sürücü yaralandı
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Keşan'da dün akşam Enez Kavşağı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polis sürücünün 2.93 promil alkollü olduğunu belirledi, durumunun iyi olduğu bildirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kavşakta yağış nedeniyle kayıp bariyerlere çarpan otomobilin alkollü sürücüsü O.E. yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Keşan-Gelibolu kara yolu Enez Kavşağı'nda meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne giden O.E. yönetimindeki 22 ACP 387 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü O.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O.E.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan polis yaptığı kontrolde, O.E.'nin 2.93 promil alkollü olduğunu belirledi.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
Keşan Devlet Hastanesi3. SayfaGüncelPolisKeşanKazaSon Dakika

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