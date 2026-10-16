Edirne Keşan'da ateş ihbarı sonrası tabanca ve 10 fişekle şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne Keşan'da ateş ihbarı sonrası tabanca ve 10 fişekle şüpheli gözaltına alındı

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Edirne Keşan\'da ateş ihbarı sonrası tabanca ve 10 fişekle şüpheli gözaltına alındı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polisin yaptığı kontrollerde bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin üst aramasında tabanca ve 10 fişek ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin üzerinde tabanca ve 10 fişek ele geçirdiği şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde silahla ateş edildiği ihbarını alan polis, yapıla kontrollerde şüpheli B.C.Ö.'yü yakaladı. Şüphelinin üst aramasında tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaEdirneGüncelKeşanSon Dakika

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