60\'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türk şekerleme devi iflas etti

60'tan fazla ülkeye şekerleme ihraç eden Lolliboni Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti. Türkiye'de ürettiği ürünleri uluslararası pazarlara ulaştıran şirketin iflasına ilişkin yeni gelişme, Bakırköy 1. İcra Dairesinin resmi ilanıyla ortaya çıktı.

TÜRK ŞEKERLEME DEVİ İFLAS ETTİ

Türkiye'nin şekerleme sektöründe faaliyet gösteren ve yurt dışı satışlarıyla tanınan şirketlerinden Lolliboni Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., iflas eden firmalar arasına katıldı. Özellikle oyuncaklı şekerleme ürünleriyle bilinen şirket, Türkiye'deki üretimini çok sayıda ülkeye ulaştırıyordu. 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan Lolliboni Gıda'nın iflası, şirketin alacaklılarını ilgilendiren yeni bir hukuki süreci de beraberinde getirdi. Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanla birlikte iflas dosyasındaki son işlemlerin ayrıntıları açıklandı.

60'TAN FAZLA ÜLKEYE ÜRÜN GÖNDERİYORDU

Lolliboni Gıda, Türkiye'de ürettiği şekerlemeleri uluslararası pazarlara ulaştıran firmalar arasında yer alıyordu. Şirketin faaliyetlerinde özellikle oyuncaklı şekerleme ürünleri öne çıkıyordu. Geniş ihracat ağı sayesinde 60'tan fazla ülkeye ürün gönderen firma, yurt dışındaki satışlarıyla tanınıyordu. Ancak uluslararası pazarlardaki faaliyetlerine rağmen şirketin iflas ettiği resmi ilanla duyuruldu.

RESMİ İLAN 14 EKİM'DE YAYIMLANDI

Lolliboni Gıda'nın iflas sürecindeki son gelişme, Bakırköy 1. İcra Dairesinin 14 Ekim 2026 tarihli ek sıra cetveli ilanıyla ortaya çıktı. İlanda, şirkete yönelik alacak ve istihkak taleplerinin değerlendirilmesinin tamamlandığı belirtildi. Bu değerlendirmelerin ardından hazırlanan sıra cetveli, ilgililerin incelemesine açıldı. Süreç, 2024/1 İflas dosya numarası üzerinden yürütülüyor. Resmi ilanın dayanağını ise 9 Ekim 2026 tarihli karar oluşturuyor.

ALACAKLILAR İÇİN 15 GÜNLÜK SÜRE

İflas sürecinde alacaklıların haklarını ilgilendiren önemli süreler de açıklandı. Bakırköy 1. İcra Dairesinin ilanına göre, alacakları kısmen veya tamamen reddedilen kişilerin 15 gün içerisinde dava açması gerekiyor. Bu kişiler, alacaklarının esasına veya miktarına ilişkin itirazlarını iflas kararının verildiği yerdeki ticaret mahkemesine taşıyabilecek. Böylece alacaklarının değerlendirilmesine itiraz eden taraflar, belirtilen süre içerisinde hukuki yollara başvurabilecek.

SIRA CETVELİNE İTİRAZ İÇİN 7 GÜN

İlanda, alacağın miktarı veya varlığına yönelik itirazlarla sıra cetvelindeki konumuna ilişkin itirazlar için farklı süreler öngörüldü. Alacağının yalnızca sıra cetvelindeki yerine itiraz etmek isteyenler için süre 7 gün olarak belirlendi. Bu nedenle alacaklıların, yayımlanan cetveli inceleyerek başvurularını ilgili süreler içerisinde yapması gerekiyor.