Tümer Metin\'den Fenerbahçe için olay kehanet! Gerçekleşirse kıyamet kopar

Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay kehanet! Gerçekleşirse kıyamet koparGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Spor yorumcusu Tümer Metin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin önündeki 5 maçı değerlendirdi. Metin, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ve Slavia Prag'ı yeneceğini ancak Galatasaray, Göztepe ve Liverpool maçlarında mağlup olacağını öne sürdü.
Spor yorumcusu Tümer Metin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin önündeki 5 maçı Asist Analiz YouTube kanalında değerlendirdi.
MAÇ SONUÇLARINI TAHMİN ETTİ
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin sırasıyla oynayacağı Alanyaspor, Slavia Prag, Galatasaray, Göztepe ve Liverpool maçlarında alacağı sonuçlara dair tahminini paylaştı.
5 MAÇTA 2 GALİBİYET, 3 MAĞLUBİYET
Ünlü yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ve Slavia Prag'ı yeneceğini ifade ederek, ardından ligde ve Avrupa'da oynayacağı Galatasaray, Göztepe ve Liverpool maçlarında mağlup olacağını öne sürdü.
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