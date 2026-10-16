İlk kez devlet bakanı seçilen ITC'li adayın Kerkük Valiliğinden istifası bekleniyor - Son Dakika
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İlk kez devlet bakanı seçilen ITC'li adayın Kerkük Valiliğinden istifası bekleniyor

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Irak Meclisinde başbakan yardımcıları ve boş bakanlıklar seçiminde, Irak Türkmen Cephesinden bir aday ilk kez devlet bakanlığına seçildi. Nisanda Kerkük Valiliğine seçilen ITC'li adayın 19 Ekim Pazartesi istifası bekleniyor; yerine ITC'nin 3 adayından biri vali seçilecek.

Irak Meclisinde başbakan yardımcıları ile kabinedeki boş bakanlıklar için yapılan seçimlerde, ilk kez Irak Türkmen Cephesinden bir aday devlet bakanlığı görevine seçildi.

Nisanda, 100 yıl aradan sonra Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, Irak Meclisi tarafından devlet bakanlığı görevine getirildi.

Ağa'nın 19 Ekim Pazartesi günü Valilik görevinden istifasını Kerkük İl Meclisine sunması bekleniyor. Daha sonra Irak Türkmen Cephesinin, Kerkük İl Meclisine sunacağı 3 adaydan biri de yine Kerkük Valiliği görevine seçilecek.

Kerkük'teki Türkmen, Kürt ve Arap siyasi koalisyonları arasında varılan dönüşümlü valilik anlaşması uyarınca, valilik görevi bu yılın sonuna kadar Türkmenlerde olacak.

Devlet bakanlığına seçilen ITC Başkanı Ağa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Irak'a ve Türkmen milletimize hayırlı olsun. Görevimizi layıkıyla yapacağız inşallah. Allah utandırmasın!"

Kaynak: AA
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