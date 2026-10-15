Muhammed Salah alev alev yanıyor - Son Dakika
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Muhammed Salah alev alev yanıyor

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Muhammed Salah alev alev yanıyor
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Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah, KuPS ile deplasmanda oynanan maçta ilk yarıda 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Salah, bu sezon 10 maçta 8 gol, 4 asistlik performansa ulaştı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşıyor.

SALAH ALEV ALDI

Bordo-mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Konferans Ligi'ne harika bir başlangıç yaptı. Yıldız isim, KuPS ile oynanan maçta ilk 45 dakikada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 3. dakikada Paul Onuachu'ya çok şık bir asist yapan Salah, 44. dakikada da klas bir şut çıkararak takımına katkıda bulundu.

Muhammed Salah alev alev yanıyor

10 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Muhammed Salah, Finlandiya deplasmanında bu gol katkılarıyla birlikte bu sezon çıktığı 10. maçta 8 gol ve 4 asistlik performansa ulaştı.

UEFA Konferans LigiMuhammed SalahTrabzonsporFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ordu-52 ordu-52:
    adam atıyorda atıyor büyük futbolcu 1 0 Yanıtla
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