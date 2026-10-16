Keşan Belediye Başkanı Özcan, İçişleri Bakan Yardımcısı Turan\'a teşekkür etti

Keşan heyeti, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver ve Nuran Uslu ziyarette yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, nazik ev sahipliği ve misafirperverliğinin yanı sıra ilçede yürütülen projelere destek olan Turan'a teşekkür etti.