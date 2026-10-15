Edirne Keşan\'da polis, araçta 413 sentetik hap buldu, 4 şüpheli gözaltına alındı

Edirne Keşan'da polis, araçta 413 sentetik hap buldu, 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Mustafa Fehmi Kubilay Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta paspas üzerindeki 7 kutuda 413 sentetik hap ele geçirildi, araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta 413 sentetik hap ele geçilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Mustafa Fehmi Kubilay Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada paspas üzerindeki 7 kutu içerisinde 413 sentetik hap ele geçirildi. Polis, araçta bulunan M.Ç., K.O., S.G. ve Ş.A.'yı gözaltına aldı.
Kaynak: DHA
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