Rize\'de feci kaza: 3 genç kız alevler içinde can verdi

Rize'nin Çayeli ilçesi, dün gece saatlerinde meydana gelen feci bir trafik kazasıyla sarsıldı. Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde saat 23.00 sıralarında yaşanan zincirleme kazada, gencecik üç fidan yaşamdan koparken geriye gözü yaşlı aileler ve kahreden detaylar kaldı.

KONTROLDEN ÇIKTI, KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre olay, Artvin’den Rize yönüne seyir halinde olan Selinay Saral (22) idaresindeki 53 ACV 078 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı. Kontrolden çıkan araç, önce refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, ardından savrularak karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçen otomobil, İshak Beyaz (67) idaresindeki 53 EL 007 plakalı otomobille şiddetli bir şekilde çarpıştı. Kazanın hemen ardından Saral'ın kullandığı araç alev alırken, o esnada yoldan geçen Sezgin Çelik'in (37) kullandığı 08 ACA 759 plakalı minibüs de kaza yapan araçlara çarptı.

ALEV KAPANINDA CAN VERDİLER

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla alev topuna dönen araçtaki yangın söndürüldü. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde acı tablo ortaya çıktı.

Çarpışmanın ardından alev alan araçta sıkışan sürücü Selinay Saral ile yolcu konumundaki Nilay Bilgin (23) olay yerinde yanarak can verdi. Aynı araçta bulunan ve çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Gamze Saklı (19) da hayatını kaybetti. Meydana gelen zincirleme kazada diğer araçlarda bulunan 5 kişi de yaralandı. Yaralılar Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

YÜREK BURKAN SON GÖRÜNTÜLER

Kazanın ardından hayatını kaybeden 3 genç kızın yakın arkadaş oldukları ve gezmek amacıyla yola çıktıkları öğrenildi. Genç kızlardan geriye, kazadan kısa bir süre önce araç içinde eğlenirken çektikleri ve sosyal medyada paylaştıkları son görüntüler kaldı. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Gamze Saklı'nın kuaförlük yaptığı ve son olarak yerel bir TV dizisi olan 'Gözleri Karadeniz'de yardımcı oyuncu olarak rol aldığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı kazada alev alan aynı araçta hayatını kaybeden sürücü Selinay Saral (22), Nilay Bilgin (23) ve Gamze Saklı'nın (19), son görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin içindeki son görüntülerde yer alan ve kazada yaşamını yitiren 3 kişinin, yakın arkadaş oldukları, gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Yakın arkadaşlardan geriye sanal medyada paylaştıkları fotoğraflar kalırken, Gamze Saklı'nın, kuaförlük ve yardımcı oyunculuk yaptığı, son olarak 'Gözleri Karadeniz' adlı TV dizisinde rol aldığı öğrenildi.