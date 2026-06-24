Texas'ta Arı Dolusu Kamyon Devrildi - Son Dakika
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Texas'ta Arı Dolusu Kamyon Devrildi

Texas\'ta Arı Dolusu Kamyon Devrildi
24.06.2026 12:54
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Orange County'de kaza sonucu 24 milyon arı etrafa dağıldı, bölge sakinlerine evde kalın uyarısı yapıldı.

ABD'nin Texas eyaletinde pazar günü dikkat çeken bir kaza meydana geldi. Orange County'deki kazada 400 adet kovanı taşıyan bir kamyonun römorku devrildi. Kazanın ardından yaklaşık 24 milyon bal arısı bölgeye yayıldı. Olayda herhangi bir arı sokması veya ciddi yaralanma vakası bildirilmedi.

"LÜTFEN EVDE KALIN"

Orange County Acil Durum Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerine evlerinde kalmaları uyarısı yapılarak, "Lütfen içeride kalın. Arı kovanları taşıyan 18 tekerlekli araç devrildi. Bölgede yoğun arı varlığı bulunuyor" denildi.

BÖLGEDE YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Acil durum yetkilileri, kazanın ardından bölgede yolları trafiğe kapattı. Ekipler, römorku boşaltarak, mümkün olduğunca çok kovanı kurtarmak için çalışma başlattı. Arıların bölgeden tamamen temizlenmesinin zaman alacağı aktarıldı. Yetkililer kovanların sahibini ise henüz tespit edemedi. 

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Olaylar, Teksas, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Texas'ta Arı Dolusu Kamyon Devrildi - Son Dakika

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