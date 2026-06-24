Dünyanın konuştuğu Ganalı şamandan videolu mesaj - Son Dakika
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Dünyanın konuştuğu Ganalı şamandan videolu mesaj

24.06.2026 14:52
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İngiltere-Gana maçı öncesinde Harry Kane'e büyü yaptığını öne süren Ganalı şaman, karşılaşmanın ardından yeni bir açıklama yaptı. Şaman, İngiliz yıldızı "serbest bıraktığını" söyledi.

2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Gana arasında oynanan maç öncesinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ganalı şaman yeniden gündeme geldi. Karşılaşma öncesinde Harry Kane'in iyi oynayamayacağını iddia eden şaman, maçın ardından yeni bir açıklamada bulundu.

Dünyanın konuştuğu Ganalı şamandan videolu mesaj

"HARRY KANE'İ SERBEST BIRAKIYORUM"

Ganalı şaman, İngiltere'nin bir sonraki karşılaşmasına atıfta bulunarak, "Şimdi İngiltere'nin bir sonraki maçında gol atabilmesi için Harry Kane'i serbest bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyanın konuştuğu Ganalı şamandan videolu mesaj

MAÇ ÖNCESİNDE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Şaman, İngiltere-Gana maçı öncesinde yaptığı açıklamada Harry Kane üzerinde çalıştığını söylemiş ve yıldız futbolcunun iyi oynayamayacağını öne sürmüştü. İngiltere ile Gana arasında oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, Kane karşılaşmada beklenen etkiyi yaratamamıştı.

Dünya Kupası, Harry Kane, İngiltere, Gana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünyanın konuştuğu Ganalı şamandan videolu mesaj - Son Dakika

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