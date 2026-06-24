2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Gana arasında oynanan maç öncesinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ganalı şaman yeniden gündeme geldi. Karşılaşma öncesinde Harry Kane'in iyi oynayamayacağını iddia eden şaman, maçın ardından yeni bir açıklamada bulundu.
Ganalı şaman, İngiltere'nin bir sonraki karşılaşmasına atıfta bulunarak, "Şimdi İngiltere'nin bir sonraki maçında gol atabilmesi için Harry Kane'i serbest bırakıyorum." ifadelerini kullandı.
Şaman, İngiltere-Gana maçı öncesinde yaptığı açıklamada Harry Kane üzerinde çalıştığını söylemiş ve yıldız futbolcunun iyi oynayamayacağını öne sürmüştü. İngiltere ile Gana arasında oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, Kane karşılaşmada beklenen etkiyi yaratamamıştı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Dünyanın konuştuğu Ganalı şamandan videolu mesaj - Son Dakika
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