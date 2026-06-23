Sırrı Sakık'tan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Hangi yüzle... - Son Dakika
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Sırrı Sakık'tan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Hangi yüzle...

Sırrı Sakık\'tan Kılıçdaroğlu\'na zehir zemberek sözler: Hangi yüzle...
23.06.2026 18:39
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına verdiği destek nedeniyle "Pişman değilim" açıklaması yapması muhalefet cephesinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edeceğini duyurmasının ardından DEM Parti cephesinden peş peşe tepkiler geldi. Tartışmaya son olarak DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık da katıldı. Sakık, "Hangi yüzle Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceksiniz?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, geçmişte Selahattin Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına verdiği destek için "Pişman değilim" demesi ve ardından Edirne Cezaevi’ne ziyaret planlaması ters tepti. Kılıçdaroğlu’nun hamlesine DEM Parti’den çok sert yanıt geldi. Meclis kürsüsünden CHP Genel Başkanına seslenen Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, "Hangi yüzle Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceksiniz?" diyerek yeni bir krizin fitilini ateşledi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Sakık, Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğine verdiği desteği hatırlatarak sert eleştiriler yöneltti.

"ANAYASAYA AYKIRI DEDİNİZ AMA EVET OYU VERDİNİZ"

Sakık, CHP liderinin yıllar önceki tutumunun bugün yaşananların önünü açtığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Yıl 2016. Dokunulmazlıklar kaldırılıyor. Bu parlamentonun ana muhalefet lideri çıkıp 'Anayasa'ya aykırıdır ama evet diyeceğim' dedi. Anayasa'ya karşı suç işlendiğini bile bile bu tavrı sergilediniz."

Dokunulmazlıkların kaldırılması sonrasında HDP'li milletvekilleri hakkında açılan davaların ve tutuklamaların önünün açıldığını savunan Sakık, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü tutumunu da eleştirdi.

"PİŞMANLIK BİR ERDEMDİR"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında 2016'daki tavrından dolayı pişman olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Sakık, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Pişmanlık bir erdemdir ama sizde bu yok. Aradan 10 yıl geçiyor, Selahattin Demirtaş'ın bugün cezaevinde bulunmasına neden olan sürece destek veriyorsunuz, sonra da gidip ziyaret etmek istiyorsunuz. Hangi yüzle Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceksiniz?"

DEMİRTAŞ GÖRÜŞMEYİ KAUL ETMEDİ İDDİASI

Kılıçdaroğlu'nun Edirne Cezaevi'nde Demirtaş ile görüşmek istediği ancak bu talebin olumlu karşılık bulmadığı yönündeki iddialar Ankara kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Söz konusu iddialara ilişkin taraflardan resmi bir açıklama yapılmazken, Sakık'ın açıklamaları tartışmayı daha da büyüttü.

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