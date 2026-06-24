Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken Amara Diouf transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan katıldı. Fenerbahçe, Amara Diouf'un gelişiminin planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti.
Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, Amara Diouf'un kısa vadeli beklentilerin ötesinde değerlendirildiğini vurguladı. Açıklamada, "Kulübümüz, Amara Diouf'u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır." ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe ayrıca genç oyuncuya başarı ve sağlık dolu bir kariyer temennisinde bulundu.
Son Dakika › Spor › Bir transfer daha açıklandı! Genç futbolcu 5 yıl Fenerbahçe'de - Son Dakika
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