Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşlı kadının yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün akşam Otogar Kavşağı'nda meydana gelmişti. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sedika Bağlan'a seyir halindeki tır çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bağlan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. - MARDİN
Son Dakika › 3. Sayfa › Nusaybin'de Tır Çarpması: 1 Ölü - Son Dakika
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