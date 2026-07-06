Mudanya'da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı - Son Dakika
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Mudanya'da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı

Mudanya\'da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı
06.07.2026 16:56
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Mudanya'da kayalıklarda oturan genç kıza jiletle saldıran kadın yakalandı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kayalıklarda oturan genç kız, iddiaya göre yanına gelen bir kadının jiletli saldırısına uğradı. Boynundan yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Mudanya ilçesi Paşa Beach mevkiindeki kayalıklarda meydana geldi. İddiaya göre, G.K. isimli genç kız kayalıklarda oturduğu sırada yanına gelen N.B. isimli kadın, bir süre sohbet ettikten sonra cüzdanından çıkardığı jiletle genç kızın boynunu kesti. Ağır yaralanmaktan son anda kurtulan G.K.'nin şah damarına 1-2 santimetre mesafeden yara aldığı öğrenildi. İddiaya göre, saldırının ardından N.B.'nin yanında bulunan erkek arkadaşı E.B. de yaralı haldeki genç kıza yumruk attı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan G.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli N.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Mudanya'da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı - Son Dakika

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