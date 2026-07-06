ABD Başkanı Donald Trump, Ankara yolunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara yolunda

06.07.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi için yola çıktığını belirtirken; bu seyahatin yeni başkanlık uçağı Air Force One'ın ilk uluslararası uçuşu olacağını ve İran'a komşu bir NATO ülkesi olan Türkiye'deki bu zirvede Trump'ın Zelenski ile Şahra'yla yapacağı kritik görüşmelerin ardından çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini aktardı.

Dünyanın gözü, Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne çevrilmişken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye yolculuğu başladı.

Anadolu Ajansı (AA) Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu, ABD Başkanı’nın Ankara programına ve Washington’ın bu zirveye yüklediği stratejik anlama dair çok çarpıcı detayları paylaştı.

YENİ AİR FORCE ONE’IN İLK ULUSLARARASI SEFERİ

Bu tarihi yolculuk, küresel diplomasinin yanı sıra askeri havacılık tarihi açısından da büyük bir sembolik önem taşıyor. Donald Trump’ın Ankara’ya gerçekleştireceği bu ziyaret, ABD’nin uzun süredir merakla beklenen yeni başkanlık uçağı Air Force One’ın ilk uluslararası uçuşu olarak tarihe geçecek.

ŞARA VE ZELENSKİ İLE DE GÖRÜŞECEK

Zirvenin jeopolitik konumuna ve Trump'ın takvimine ilişkin bilgileri aktaran Hasasu, gelişmeleri şu sözlerleifade etti:"ABD Başkanı Donald Trump Ankara yolunda. Trump'ın iki günlük programının ayrıntıları, zirvenin ABD için taşıdığı önemi de ortaya koyuyor. ABD Başkanı NATO liderlerinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

“ZİRVENİN İRAN'A KOMŞU BİR NATO ÜLKESİNDE GERÇEKLEŞİYOR OLMASI DA ZAMANLAMA AÇISINDAN AYRI BİR ÖNEME SAHİP”

Zirvenin İran'a komşu bir NATO ülkesinde gerçekleşiyor olması da zamanlama açısından ayrı bir öneme sahip. ABD Başkanı Trump, Washington'a dönmeden önce çarşamba günü Ankara'da bir basın toplantısı da düzenleyecek. Burada da Türkiye'deki zirvenin ana başlıklarını basına değerlendirecek. Tabi Ankara'nın NATO zirvesi yeni ABD Başkanlık uçağı Air Force One'ın da ilk uluslararası uçuşu olarak tarihe geçmiş olacak."

Ankara'nın ev sahipliğinde bölge ve dünya güvenliğinin yeniden şekilleneceği bu kritik zirve öncesi, Trump'ın çantasındaki en sıcak başlıkların Ukrayna krizi, Suriye'deki yeni dönem ve İran'a yönelik sınır komşusu Türkiye üzerinden verilecek stratejik mesajlar olması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Volodimir Zelenskiy, Donald Trump, ABD Başkanı, Türkiye, Güncel, Ankara, İran, Nato, Son Dakika

Son Dakika Trump ABD Başkanı Donald Trump, Ankara yolunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelleşeyim derken bu hale geldi Güzelleşeyim derken bu hale geldi
Malatya’da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu Malatya'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası’nda cansız bedeni bulundu Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası'nda cansız bedeni bulundu
Manisa’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti Manisa'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Askerlik Doğukan Güngör’e yaradı 24 günde 9 kilo verdi Askerlik Doğukan Güngör'e yaradı! 24 günde 9 kilo verdi
Gece yarısı Kiev’e füze yağdı 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Gece yarısı Kiev'e füze yağdı! 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay hayatını kaybetti Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay hayatını kaybetti

00:24
IShowSpeed, Portekiz elenince hüngür hüngür ağladı
IShowSpeed, Portekiz elenince hüngür hüngür ağladı
00:01
Ronaldo’dan veda İspanya, Portekiz’i 901’de attığı golle turnuvanın dışına itti
Ronaldo'dan veda! İspanya, Portekiz'i 90+1'de attığı golle turnuvanın dışına itti
23:51
Galatasaray’ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor
Galatasaray'ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor
22:50
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı
22:08
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın satın alamadığı Bissouma’yı Amedspor istiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor
21:50
İspanya hükümeti, Başbakan’ın eşinin Ankara’ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
21:37
Gazeteci Barış Pehlivan’ın eski sevgilisinden “taciz“ iddiası Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
21:24
ABD, NATO’dan çıkaracak mı Trump’ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
19:36
Muş’ta Afrika’yı andıran manzaralar
Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar
19:35
AK Parti Afyonkarahisar’da iki istifa birden
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 00:38:51. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.