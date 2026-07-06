Feci Kaza: Jandarma Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken amcasının kullandığı otomobille çarpışan Jandarma Uzman Çavuş Yalçın Çolak (32), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bozdoğan ilçesi Kakkalan Mahallesi'nde meydana geldi. Bornova Destek Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Yalçın Çolak idaresindeki 09 E 7080 plakalı motosiklet, bahçe yolunda ilerlediği sırada, amcası Yılmaz Çolak (55) yönetimindeki 09 AFN 789 plakalı otomobille çarpıştı. Yalçın Çolak, devrilen motosikletten yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Yalçın Çolak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çolak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı

FOOTĞRAFLI