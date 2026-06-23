Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor - Son Dakika
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Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor

Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor
23.06.2026 19:04
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Real Madrid'den ayrılan Alvaro Arbeloa kariyerine İngiltere'de devam edecek. Arbeloa, Premier Lig ekibi Fulham'a 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

La Liga ekibi Real Madrid'den ayrılan Alvaro Arbeloa, kariyerinde yeni bir adıma hazırlanıyor. İspanyol çalıştırıcının yeni durağı İngiltere Premier Ligi olmak üzere.

FULHAM'A GİDİYOR

Athletic'te yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Fulham, Marco Silva'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Alvaro Arbeloa ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Arbeloa ile kulüp arasındaki son görüşmenin yapılacağı ve genç hocanın kısa süre içerisinde 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

"YENİ ZORLUKLARI HAZIRIM'' DEMİŞTİ

Real Madrid'e veda eden Arbeloa, ayrılış sürecinde "Real Madrid'den büyük bir minnettarlıkla ayrılıyorum. Artık kendimi düşünme ve yeni zorluklara yelken açma zamanı. Yeni maceralara hazır hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Álvaro Arbeloa, Real Madrid, İngiltere, Fulham, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor - Son Dakika

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