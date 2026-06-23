Türkiye, FIBA\'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sırada

Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sıradaki yerini korudu.
FIBA'dan yaptığı açıklamada "Kadroların açıklanması bize hiç şüphe bırakmadı. Türkiye, listenin başında kalmalıydı çünkü EuroBasket 2025'te finalistinin 12 oyuncusundan 11'i geri döndü. Alperen Şengün de dahil." ifadelerini kullandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımımızı sıralamada Fransa, İspanya, Sırbistan ve Polonya gibi güçlü ülkeler takip etti.
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