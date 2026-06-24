Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü - Son Dakika
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Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü

24.06.2026 15:20
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Medya Ankara tarafından düzenlenen Başkente Değer Ödülleri'nde, "Yılın Ulusal İnternet Haber Sitesi" ödülü Sondakika.com'a verildi. Milyonlarca kullanıcıya anlık ve güvenilir haber akışı sunan platformun ödülünü, Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur teslim aldı.

Ankara'nın en etkin dijital medyası Medya Ankara tarafından düzenlenen Başkente Değer Ödülleri Töreni, siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve medya camiasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Başkentte büyük ilgi gören gecede, Türkiye'nin önde gelen dijital haber platformlarından Sondakika.com da ödüle layık görüldü.

Sondakika.com'a

AV. BEDİA TEYMUR ÖDÜLÜ ALDI

Milyonlarca kullanıcıya anlık haber akışı sunan ve dijital habercilik alanındaki başarılı yayıncılığıyla dikkat çeken Sondakika.com'un ödülü, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Ahu Özyakup tarafından Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a takdim edildi.

Sondakika.com'a

SONDAKİKA.COM'UN HABERCİLİK ANLAYIŞI TAKDİR TOPLADI

Programda dijital medyanın kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesindeki rolüne vurgu yapılırken, Sondakika.com'un yıllardır sürdürdüğü güvenilir ve kesintisiz habercilik anlayışı takdir topladı.

Sondakika.com'a

Türkiye'nin en çok takip edilen haber platformları arasında yer alan Sondakika.com, habercilik alanındaki çalışmalarını aynı sorumluluk ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Sondakika.com'a

Ödül töreninin ev sahipliğini üstlenen Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat ve Erdem Yeşer, gece boyunca medya, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda ismi ağırladı.

Sondakika.com'a

HAVALİMANI METRO PROJESİ DUYURUSU

Programda ödül Yılın milletvekili ödülünü alan Birinci Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara’nın milletvekili olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, “Ankara milletvekili olmak, Türkiye’nin başkenti için çalışmak ayrıcalık. Hep birlikte Ankara’yız. Vizyon 2035 Ankara. Kısmet olursa temmuzun sonu itibarıyla metromuzu İnşallah fiilen başlatacağız” şeklinde Ankaralılara bir de müjde verdi.

Sondakika.com'a

LEVENT KOÇ GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Ak Parti’ye geçişinin ardından ilk defa bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederek, “Emeği büyük üzerimizde. Ama tabi ki çok farlı birikmişlikler oldu. Bu birikmişlikler üzerine devam etme durumumuz kalmadı. Başkanımız zaten elini öptürmez. Yaklaşık altı aydır Yavaş’a ulaşamadığımı kendisine söyledim. ‘Bakan Bey’e gittiğini haber etmedin’ dedi. Oysa ki ben Bakan Bey’e üç gün öncesinden gitmiştim. Cevap o değildi. Kendisine AK Parti’ye geçmeyeceğimi söyledim. Ama o günkü görüşmede maalesef hiçbir şeyin düzelmeyeceğine ve kalemimin bir yıl önce kırılmış olduğuna tanıklık ettim. Kırılan kalem tekrar doğrulmaz ama yapılacak çok iş var. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile bakanlıkta tesadüfen karşılaştık. Aramızda bir görüşme yok. Takdir kendilerinin” sözlerini kaydetti.

Sondakika.com'a

BAŞKENT ANKARA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Gecede "Yılın Ulusal İnternet Haber Sitesi Ödülü", Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a verildi.

"Ankara Kültürüne Hizmet Ödülü" Ankaralılar Derneği Başkanı Hilmi Yaman'a, "Sağlık Hizmetlerinde Başarı Ödülü" Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk'e, "Eğitimde Kalite Ödülü" ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'a takdim edildi.

Törende "Yılın Milletvekili Ödülü" Birinci Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'a verilirken, "Mamak'ın Değerlerine Vefa Ödülü" Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya'ya sunuldu.

Sondakika.com'a

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe "Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ödülü"ne layık görülürken, Mustafa Düger Vakfı Başkanı Mustafa Düger "Yerel Kültürü Yaşatma Hizmet Ödülü"nü aldı. Malkoç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç ise "Yenilikçi Tasarım Ödülü"nün sahibi oldu.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’a “Tarih ve Turizm Belediyeciliği Ödülü” verildi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile İlteriş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can'a "Kültür ve Sanat Ödülü" verildi.

İçerik üreticisi Mirza Kök "Yılın Dijital İçerik Üreticisi Ödülü"nü alırken, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki "Yatırım Belediyeciliği Ödülü"ne layık görüldü.

Ünsal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal "Akıllı ve Çevre Dostu Yapılar Başarı Ödülü"nü alırken, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz "Ankara'da Ortak Kültürü Yaşatma Ödülü"nün sahibi oldu.

Bağımlılıklarla Mücadele Platformu Başkanı Dr. Ayhan Özkan'a "Toplum Sağlığına Hizmet Ödülü", Çankırı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Durlanık'a ise "Toplumsal Duyarlılık ve Hizmet Ödülü" verildi.

Sondakika.com'a

SPOR VE YEREL MEDYA DA UNUTULMADI

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş "Doğal Çevre Belediyeciliği Ödülü"nü alırken, Furkan Özel Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Sular'a "Güvenlik Sektörü Başarı Ödülü" takdim edildi.

Türk Telekom Basketbol Takımı Genel Menajeri Adnan Önder Külçebaş ile milli halterci Muhammet Furkan Özbek "Ankara'da Spora Katkı Ödülü"ne layık görülürken, Kuzey Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Adem Oruç'a "Yılın Yerel Gazetesi Ödülü" verildi.

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BAŞKENTE KATKI SUNAN İSİMLER AYNI KAREDE YER ALDI

Program kapsamında organizasyona destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine de plaket takdim edildi.

Bigthermal Spa Otel Genel Müdürü Ertan Eren, Deniz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yük, Ortodek Yönetim Kurulu Üyesi Hazal Düger ile Kırşehirliler Vakfı Genel Başkanı ve Rota Yapı Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Mahbup Torun'a katkılarından dolayı plaket verildi.

Program sonunda ayrıca sponsor kuruluş temsilcileri de sahneye davet edildi. Big Termal Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç, DN Deniz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yük, Ankara Otomat Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Kıdıman, Ortotek Yönetim Kurulu Üyesi Hazal Düger, Rota Yapı Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Mahbup Torun, TİM OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Merve Özer, Nisa Dental Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uslu, Kara Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Karamemiş ve Soy Group Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İsa Soy'a teşekkür plaketleri takdim edildi.

Bedia Teymur, Ankara, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sondakika.com'a 'Başkente Değer' ödülü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kaan Ayhan Kaan Ayhan:
    Bir atasözü var, aklıma geldi. Körler sağırlar, birbirini ağırlar :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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