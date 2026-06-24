Aziz Yıldırım'dan TFF'ye telefon! İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig fikstürü konusunda geçmiş yıllarda yaşanan mağduriyetin bu yıl yaşanmaması adına TFF ile telefon görüşmesi yaptı.

FENERBAHÇE'DEN TFF'YE TELEFON

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın talebi doğrultusunda Başkan Vekili Barış Göktürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkili profesyonelleri ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

ELEŞTİRİLER TFF'YE İLETİLDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, taraftarların "Galatasaray ile sezonun ikinci yarısındaki derbileri son dönemde sürekli deplasmanda oynuyoruz. Ayrıca Galatasaray, Avrupa kupalarında zorlu deplasman maçlarının ardından ligde çoğu zaman iç sahada mücadele ediyor" şeklindeki eleştirilerini görüşmede TFF yetkililerine aktardığı öğrenildi.