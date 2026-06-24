AK Parti İstanbul Milletvekili Karslı Hollanda'da "Terörsüz Türkiye" vizyonunu anlattı - Son Dakika
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AK Parti İstanbul Milletvekili Karslı Hollanda'da "Terörsüz Türkiye" vizyonunu anlattı

AK Parti İstanbul Milletvekili Karslı Hollanda\'da "Terörsüz Türkiye" vizyonunu anlattı
24.06.2026 00:04
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AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Hollanda'da düzenlenen uluslararası diyalog programında Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" vizyonunu anlattı. Farklı ülkelerden siyasetçi, akademisyen, gazeteci ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı toplantılarda konuşan Karslı, terörle mücadele, demokratikleşme, toplumsal uzlaşı ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde değerlendirmelerde bulunarak, kalıcı barış ve güven ortamının ancak hukukun üstünlüğü, demokratik meşruiyet ve kamu vicdanını esas ala

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) tarafından düzenlenen uluslararası diyalog programında Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" vizyonunu anlattı. Farklı ülkelerden siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı toplantılarda Karslı, hukuk devleti, demokratik meşruiyet ve toplumsal uzlaşı ekseninde değerlendirmelerde bulundu.

GÜVEN, SAHADAKİ GERÇEKLİKLE İNŞA EDİLİR

Demokratikleşme süreçlerinde doğru iletişim ve diyalog yönetiminin öneminin ele alındığı "Crucial Conversations" (Kritik Görüşmeler) başlıklı programda konuşan Karslı, sivil siyasetin güçlenebilmesi için şiddet ve terörün demokratik alanın dışına çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası deneyimlerin önemine dikkat çeken Karslı, "Uluslararası tecrübeler bize gösteriyor ki güven; niyet beyanlarıyla veya kapalı kapılar ardındaki pazarlıklarla değil, sahadaki fiili durumla ve doğrulanabilir adımlarla inşa edilir. Bizim için yegâne meşru zemin, hukukun üstünlüğü, Gazi Meclis'imizin demokratik iradesi ve kamu düzenidir" ifadelerini kullandı.

ADALET VE KAMU VİCDANI VURGUSU

Toplumsal uzlaşı süreçlerinde hukuki sınırların ve toplumsal hafızanın göz ardı edilemeyeceğini belirten Karslı, adalet duygusunun korunmasının önemine dikkat çekti.

Karslı, "Cezasızlık algısı yaratarak, suçun ağırlığını hafife alarak bir toplumsal mutabakat sağlanamaz. Bizim bu süreçlerdeki kırmızı çizgimiz, adımları atarken şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve terörden zarar gören vatandaşlarımızın adalet duygusunu merkeze almaktır. Adalet arayışı ile normalleşme ihtiyacını birbirinin zıttı gibi konumlandıramayız" dedi.

ŞİDDETSİZ VE ŞEFFAF SİYASET MESAJI

Demokratik taleplerin dile getirileceği tek alanın şiddetten tamamen arındırılmış sivil siyaset olduğunu belirten Karslı, "Kardeşlik Hukuku" anlayışının ancak terörün etkisinin sona ermesiyle tam anlamıyla hayata geçirilebileceğini ifade etti.

Program kapsamında siyaset, medya, akademi ve iş dünyasından temsilciler bir araya gelirken, farklı ülkelerin çatışma çözümü ve toplumsal uzlaşı deneyimleri de masaya yatırıldı. Karslı'nın değerlendirmeleri, Türkiye'nin sorunlarını kendi demokratik kurumları ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde çözme iradesinin önemli bir yansıması olarak değerlendirildi.

Şengül Karslı, Diplomasi, Hollanda, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika AK Parti AK Parti İstanbul Milletvekili Karslı Hollanda'da 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu anlattı - Son Dakika

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