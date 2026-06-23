Ünlü fenomen Danla Bilic yanlış teşhis kurbanı oldu

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, hastane odasından yaptığı son paylaşımla takipçilerini derin bir endişeye sevk etti. Hayranlarını korkutan paylaşımın ardından durumuna açıklık getiren Bilic, dikiş yerinden sızan dolgu ve enfeksiyon nedeniyle acil olarak ameliyata alındığını duyurdu.

"BACAĞIMIN ÜSTÜNE BASAMIYORDUM"

Yaşadığı kabus dolu anları sosyal medya hesabından adım adım takipçileriyle paylaşan ünlü fenomen, sürecin cumartesi günü başladığını belirtti. Yan tarafında bir terslik hissettiğini söyleyen Bilic, gecesinde ise yüksek ateşle mücadele ettiğini aktardı. Sabah uyandığında bacağının üzerine basamayacak duruma geldiğini belirten fenomen, enfeksiyon kaptığını anladığını ifade etti.

"DİKİŞ İZİMDEN OLUK OLUK DOLGU VE ENFEKSİYON AKTI"

İlk gittiği hastanede yeterli müdahalenin yapılmadığını iddia eden Danla Bilic, sürecin devamını şu sözlerle anlattı:

"Hastanede CRP’me bakılmasını istedim ama bakmadılar. Ağrı kesici ve antibiyotik verip yolladılar. Kendi doktorumu aradım, o da serumum bitmeden tam kan sayımı yaptırmamı istedi. Eve geldiğimde pijamamda leke gördüm. Önceki ameliyattaki dikiş izimden oluk oluk dolgu ve enfeksiyon akıyordu."

AMELİYAYI İYİ GEÇTİ

Gördüğü manzara karşısında kendi doktoruna başvuran Bilic, yapılan ultrason kontrollerinin ardından hızlıca ameliyata alındı. Operasyon sonrası operasyonun iyi geçtiğini müjdeleyen ünlü fenomen, "Doktorum iyi ki var. Çok iyi geçti ameliyat. Bir tık yürümekte zorlanıyorum, başka da bir şey yok" diyerek sevenlerinin yüreğine su serpti.