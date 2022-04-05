Son Dakika Fenomen Haberleri

14:17 Aşk İddiası! Yakayı Böyle Ele Verdiler Ünlü fenomen Danla Bilic ile YouTuber Reynmen'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte o gelişmenin perde arkası...

10:41 Fenomenlerin buluştuğu partide kavga! Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin tartışmasında masa ve yumruklar havada uçuştu Karaköy'de verilen partiye birçok sosyal medya fenomeni de katıldı. Fenomenlerden Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin'in de olduğu grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Laf atma yüzünde çıktığı iddia edilen kavgada masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu. Olaydan sonra darp raporu alan Şahin, emniyete giderek şikayetçi oldu.

10:28 İstanbul'da fenomenlerin partisinde kavga: Masa ve şişeler havada uçuştu İstanbul'da fenomenlerin partisinde kavga: Masa ve şişeler havada uçuştu Karaköy'de gece kulübünde çıkan kavgada fenomenler birbirine girdi Masa, şişe ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 3 fenomen yaralandı Karaköy'de bir gece kulübünde parti veren sosyal medya fenomenleri arasında...

10:13 Fenomenlerin partisinde kavga: Masa ve şişeler havada uçuştu Karaköy'de bir gece kulübünde parti veren sosyal medya fenomenleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

13:36 Fenomen dizi Üç Kuruş bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Kartal ve Efe düğün hazırlıklarına başladı! Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'un yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Efe'nin Leyla'yı istediğini Kartal'a söylediği tanıtımda Kartal, Efe'ye yumruk atarak tepkisini gösteriyor.

08:40 Sevilen oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma kadrosuna giriyor! Son olarak Börü 2039'da rol olan başarılı oyuncu Cansel Elçin, FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'ya misafir oluyor. Diziyle 2 bölüm anlaşan oyuncu, Handan'ın partneri olarak dahil olacak.

13:20 Yunan Sahil Güvenliği'ne yönelik sözleriyle fenomen olan balıkçı İlker Reis, 500 kiloluk camgöz köpekbalığı avladı! Kendisini uluslararası sulardan kovmaya çalışan Yunan Sahil Güvenliği'ne yönelik sözleriyle fenomen olan balıkçı İlker Reis, Gelibolu'da Saroz açıklarında kendisi gibi balıkçı olan 3 arkadaşıyla birlikte çıktığı avda 500 kiloluk 6 yüzgeçli dev köpek balığı yakaladı. Suyun üzerinde belirdiğinde ağzındaki kancadan kurtarılıp yeniden mavi sulara salındı.

09:36 Başakşehir Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi Başakşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerine ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

22:14 Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'yı kışladan lüks araçlı konvoy ile çıkarttığı iddiası gündem oldu Fenomen Selin Ciğerci'nin ikinci kez evlilik teklifi aldığı eski eşi Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı birlikten 4 araçtan oluşan konvoyla kışlanın içinden aldığı öne sürüldü. O anların görüntüsünü de paylaşan gazeteci Cem Küçük, "İki gün önce eşi tezkere alırken Selin Ciğerci birliğin içine dört arabayla girmiş. Diğer aileler dışarıda evlatlarını beklerken bu çiftin ayrıcalığı merak konusu olmuş. Kışladan 4 lüks araba çıkıyor. 2. arabada Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra var" ifadelerini kullandı.

03:58 İstanbullular ilk sahura manilerle uyandı İstanbullular ilk sahura manilerle uyandı Taksim İlahicisi Rıdvan Akçayır, manileri vatandaşları mest etti İstanbul'da Ramazan ayının ilk gecesinde sahur vakti için mani ve ilahiler eşliğinde davullar çalındı.

23:06 Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Kadrosuna Bomba Transfer! TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosuna son dönemin aranan oyuncularından Mehmet Ünal dahil oldu.

11:21 Ünlü oyuncu ve sunucu Aksu başarılarıyla göz dolduruyor Bahçeşehir Üniversitesi radyo ve televizyon bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk bölümünden mezun olan başarılı oyuncu ve sunucu Didem Aksu başarılarıyla göz dolduruyor.

11:02 SIRA DIŞI ÇAYCI 'FENOMEN' OLDU TRABZON'un Sürmene ilçesinde bir çay fabrikasında çalışan Coşkun Çınar (56), kemençe eşliğinde horon tepip, çay servisi yapıyor.

10:30 Bir Zamanlar Çukurova izleyicisiyle bu akşam buluşuyor! Yeni bölümde Züleyha ve Hakan yüzleşecek! ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan fenomen dizi 130. bölümüyle ekranlara gelecek. İşte yeni bölümde yaşanacaklar..

11:54 İtalyan fenomen Carol Maltesi öldürüldü, parçalandı, yüzü yakıldı: Cinayeti hayranları çözdü İtalyan OnlyFans fenomeni Carol Maltesi, korkunç bir cinayetin kurbanı oldu. Katil, teşhis edilmemesi için genç fenomeni parçalara ayırdı ve yüzünü yaktı. Hayranları, fenomeni dövmelerinden tanıdı.

07:58 Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz: Yolda yürürken bıçak çektiler, bir değil iki değil Instagram'da evinin mütevazı mutfağında çektiği yemek videoları ile fenomen olan Taha Duymaz, yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı. 19 yaşındaki Taha Duymaz, yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlatarak "Az önce yolda yürüyordum. Resmen bıçaklı saldırıya uğradım" diye anlattı.

20:31 Antalya sokaklarının fenomen süpürgecisi Antalya sokaklarının fenomen süpürgecisi Sokak ve caddelerdeki çöpleri dans ederek topladığı görüntüsüyle fenomen olan temizlik işçisi, dansıyla çöpleri toplamaya devam ediyor Çalıştığı belediyenin kendisi için özel klip de çektiği işçi, Antalya sokaklarında 'çılgın süpürgeci' olarak...

12:08 Antalya sokaklarının çılgın süpürgecisi Antalya'da sokak ve caddeleri dans ederek süpürürken vatandaşların cep telefonuyla kaydedidikten sonra sosyal medyada fenomen olan ve ardından çalıştığı belediye tarafından özel klip çekilen temizlik işçisi, müzik eşliğinde dansıyla sokakları süpürmeye devam ediyor.

17:05 Resmen Ortak Oldular! Bakın Ne İş Yapacaklar Manchester United ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, futbol dışı yatırımlarına devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldız, fenomen şef CZN Burak ile iş ortağı oluyor. Ünlü şef ile Ronaldo, ortağı olacağını bir restoran açacak.

23:05 Nasıl Fenomen Oldum"A 3 Sürpriz Konuk Yepyeni beIN ORIGINALS dizisi "Nasıl Fenomen Oldum", geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk iki bölümüyle izleyicilerden büyük beğeni topladı.

16:11 Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda annesinin Ankara'da dediği zanlı yan evde çıktı Son dakika haberi... Gaziantep'te narkotimlerin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda baskın yapılan adreste bulunamayan annesinin "Ankara'ya gitti" dediği şüpheliyi polis ekipleri yan evde buldu.

08:25 Eda Taşpınar özel bölgesini yaprakla kapattı, "Bir Zamanlar Adem ve Havva" diye paylaştı! Tepki yağınca silmek zorunda kaldı Ünlü fenomen Eda Taşpınar'ın paylaşımları dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde bir paylaşımı pornografik bulunduğu için kaldırılan Taşpınar, bu sefer de çırılçıplak pozunu özel bölgesini yaprakla kapatarak paylaştı. Takipçileri tepki gösterince de yayından kaldırdı.

12:25 Kanadalı sosyal medya fenomeni, 'Yeşim Kedi' için Türkiye'ye geldi Kanadalı sosyal medya fenomeni, 'Yeşim Kedi' için Türkiye'ye geldiMANİSA Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Yeşim Kedi" ile yaşadığı diyaloğuyla tanınan fenomen kasap, Kanada'dan kendisine sürpriz ziyaret yapan sosyal medya fenomeni Jeremy Miller'i ağırladı.

17:17 El Clasico heyecanı İstanbul'da yaşandı Dünya genelindeki popülerliğini gün geçtikte artıran LaLiga, yeni El Clasico logosunun tanıtımı için Türkiye dahil pek çok ülkede maç izleme etkinliklerine devam ediyor.

14:40 Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük'ten yatak pozu! Takipçileri övgü yağdırdı Kısmetse Olur yarışmasıyla şöhrete kavuşan Cansel Çördük, yatak pozuyla gündem oldu. Köpeğiyle yatağında uyuduğu anlara ait fotoğraflarını paylaşan Çördük'ün son hali ise ünlü fenomen Bahar Candan'a benzetildi.

13:51 Sosyal medyada 'ama kafamız nasıl güzel' sözleriyle fenomen olan Yusuf ayladır kayıptı! Kemiklerini çoban buldu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, 8 aydır kayıp olarak aranan Yunus Dönertaş'a ait olduğu belirlendi. Dönertaş, Youtube'da bir sokak röportajındaki sözleriyle fenomen olmuş, çok sevilmişti.

15:51 Hava sporları kulübü, yamaç paraşütünün gelişimine katkı sağlıyor Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren Fenomen Hava Sporları Kulübü, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yamaç paraşütü tutkunlarına eğitim vererek sporun gelişmesi için çaba gösteriyor.

15:34 Esra Erol'un programında tanışıp evlenmişlerdi! Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çiftinin bebekleri oldu Esra Erol'un programında tanıştığı Mustafa Tuncay ile evlenen fenomen gelin adayı Ceyda Kırıcı, ilk bebeğini kucağına aldı. Kırıcı, bebeğiyle çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı da unutmadı.

13:45 Bakan Kirişci: "Gıda konusunda bulunurluğu üreterek gerçekleştireceğiz" Bakan Kirişci: "Gıda konusunda bulunurluğu üreterek gerçekleştireceğiz" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Mevzuat sürecini Tarım ve Orman Bakanlığımız bugün itibarıyla geride bırakmıştır" "Tarım ile sanayi birbirinin rakibi değil, birbirlerinin tamamlayıcısıdır" "Önümüzdeki yıllarda...

19:05 Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin Aşk Yaşıyor mu? İşte Cevabı... Sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti, magazin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Bürsin'in ayrılık sonrası oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile yakınlaştığı iddia edildi. İşte Kerem Bürsin cephesinden yapılan flaş açıklama...

11:05 Kerem Bürsin ve Yağmur Tanrısevsin Hakkında Flaş İddia! Sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti, magazin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Bürsin'in ayrılık sonrası oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile yakınlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...

08:59 Herkes 'Barbaroslar'ın 'Deli Pablos'unu Merak Ediyor TRT 1'de yayınlanan "Barbaroslar" dizisindeki "Deli Pablo" karakteriyle ilgi çeken oyuncu Burak Poyraz'ın hayatı izleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte başarılı oyuncu hakkında merak edilenler…

09:49 Manisalı fenomen kasap animasyon filmi oldu Manisalı fenomen kasap animasyon filmi olduMANİSA Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Kedi Yeşim" ile yaşadığı diyaloğuyla dünya çapında üne kavuşan kasap İkram Korkmazer, bir çok ülkeden hayvan severin desteği ile sokak hayvanlarını besliyor.

14:31 "9. Mood Ödülleri Töreni"nde yıldızlar geçidi! Birbirinden ünlü isimlere ödül yağdı Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği "9. Mood Ödülleri Töreni" önceki gece gerçekleştirdi. Törende ödül alan isimler arasında Magazinkolik.com'un sahibi Nurcan Sabur da yer aldı. Sabur, "Meslek Onur Ödülü"ne layık görüldü.

12:40 Babası İçin Unutulmaz Şarkıyı Yorumladı Edis, Yeni Türkü'nün unutulmaz şarkısı 'Bana Bir Masal Anlat Baba' parçasını yeniden yorumladı. 'Yeni Türkü Zamansız' albümünde yer alan parçayı bir kez daha ölümsüzleştiren ünlü yıldız, "Babama hediye olsun istedim" dedi.

12:03 YouTube'da içerik üreten fenomen Tolunay Ören, ilk kazancını açıkladı Haberler.com'un YouTube kanalında konuk olan sosyal medya fenomeni Tolunay Ören, YouTube'a içerik üretme serüveni anlattı. 5 yıldır YouTube'a içerik üreten Ören, "İlk başlarda 200-300 TL kazanabiliyordum. Sonra fiyatlar arttı ve iyi bir kazancım oldu" ifadelerini kullandı.

21:33 Dakikalar içinde sildi! Şeyma Subaşı'ndan çıplak poz Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Çıplak pozunu paylaşan Subaşı, fotoğrafı dakikalar içinde sildi.

11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı? Show TV ekranlarının fenomen dizisi Oğlum, nefes kesen 5. bölümüyle bu akşam seyirci karşısına çıktı. Ay Yapım imzasıyla ekrana gelen Oğlum'un 5. bölümünde Melike, İlyas'la yaşadığı sarsıcı yüzleşmenin ardından intihara teşebbüs etti.

13:07 Tek başına pankart asmıştı! Demet Evgar'ın hamile olduğu iddia edildi! Karnını da bu yüzden tutmuş! Kadınlar Günü'ne özel videosuyla sosyal medyada viral olan oyuncunun, sürekli içgüdüsel olarak karnını tuttuğu dikkatlerden kaçmadı. Magazin gündemine kısa süre önce düşen habere göre 2016 yılından bu yana işletmeci Levent Babataş ile aşk yaşayan Demet Evgar hamile.

13:27 Güldür Güldür Show'dan 300. Bölüm Kutlaması Ekranların fenomen eğlence programı 7'den 70'e herkesin sevgilisi Güldür Güldür Show üçüncü kez dalya dedi. İşte detaylar...

11:27 Aşkları Belgelendi! Mekana El Ele Geldiler Oyuncu Biran Damla Yılmaz, ünlü fenomen Sercan Yaşar'ın doğum günü partisine yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile geldi. İşte detaylar...

10:54 Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de Indie pop'un fenomen gruplarından, dünya çapında milyonlarca müzikseverin kalbini fetheden Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra 3 şehirlik bir turne için yeniden Türkiye'ye gelecek.

01:27 Şeyma Subaşı'ndan Olay Paylaşım! Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile yine dikkat çekti.

15:37 Aynı ayakkabılarla hem video çekti hem de hırsızlık yaptı! Sonunda yakayı ele verdi ABD'de yaşanan olayda, TikTok fenomeni Chozen Hannah, TikTok'da şort ve spor ayakkabı ile dans ettiği videoyu paylaştı. Videoda giydiği ayakkabılarla hırsızlık anında giyilen ayakkabılar eşleşince polis ekipleri fenomeni tutukladı.

19:27 Yasemin Sakallıoğlu Müjdeyi Verdi Komedyen ve film yazarı Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz akşam eşi Burak Yırtar ile birlikte Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sakallıoğlu, "Kitap çıkartıyorum" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi. İşte detaylar...

15:46 Azerbaycanlı fenomen Nadjiba Türkiye'de Azerbaycan'ın fenomen isimlerinden işletme ve butik sahibi Nadjiba Ahmedi Türkiye'ye geldi.

14:00 Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı Fenomen olan şahin, özgürlüğe kanat açtı Aydın'da bitkin halde bulunan ve Hakkı Bulut'un şarkısını dinleyince sakinleşen yaralı şahin ile birlikte toplam 3 şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.

13:45 Arif Hür Yazdı: Yedi Numara Yeniden mi Çekiliyor? 2000'li yıllara damga vuran 'Yedi Numara' dizisi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Arif Hür, "7 Numara dizisi yeniden mi çekiliyor?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte detaylar...

12:04 Onun hayatını apartman boşluğunda söylediği şarkılar değiştirdi! Şarkıcı Seçil Gür, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Gür; yıllar önce apartman boşluğunda söylediği şarkılarla tanındığını anlattı.

16:57 TikTok fenomeni tacize uğradı, ortalık birbirine girdi! TikTok fenomenleri Kürşat Juan ile Merve Yalçın'ın, önceki yıl gittikleri bir eğlence mekanına yaşananlara dair detaylar yeni gün yüzüne çıktı. Ortaya atılan iddialara göre Merve Yalçın, ön masadakiler tarafından taciz edildi. Yaşanan olayın ardından taraflar arasında kavga çıktı. 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21:45 Eda Ece'den Flaş Maske Kimsin Sen Açıklaması! Yasak Elma'nın yıldızları Şevval Sam ve Eda Ece, geçtiğimiz akşam Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Eda Ece, jürisinde yer aldığı "Maske Kimsin Sen?" adlı yarışmanın final yapması hakkında konuştu. İşte detaylar...