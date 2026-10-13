Dubai’de idam cezasıyla karşı karşıya kalan fenomenin ailesi endişeli: Duruşma ertelendi, telefon görüşmeleri kısıtlandı - Son Dakika
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Dubai’de idam cezasıyla karşı karşıya kalan fenomenin ailesi endişeli: Duruşma ertelendi, telefon görüşmeleri kısıtlandı

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Dubai’de idam cezasıyla karşı karşıya kalan fenomenin ailesi endişeli: Duruşma ertelendi, telefon görüşmeleri kısıtlandı
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Dubai’de erkek arkadaşı William Treeby’yi bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 23 yaşındaki İngiliz fenomen Brooke George’un duruşması ertelendi. Haziran ayından bu yana tutuklu bulunan genç kadının ailesi, cezaevi koşulları ve kısıtlı telefon görüşmeleri nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.

İngiliz sosyal medya fenomeni Brooke George, Dubai’de erkek arkadaşı William Treeby’nin ölümüyle ilgili davada yeniden hâkim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cinayet suçlamasıyla tutuklu bulunan 23 yaşındaki genç kadının duruşması, savcılık tanıklarının mahkemeye gelmemesi nedeniyle ertelendi. Suçlu bulunması hâlinde idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtilen George’un ailesi ise kızlarının sağlık durumundan ve cezaevindeki koşullardan endişe duyuyor.

Dubai’de idam cezasıyla karşı karşıya kalan fenomenin ailesi endişeli: Duruşma ertelendi, telefon görüşmeleri kısıtlandı

DURUŞMA TANIKLARIN GELMEMESİ NEDENİYLE ERTELENDİ

George’un son duruşmasının, savcılık tanıklarının mahkemeye katılmaması nedeniyle ertelendiği bildirildi. Mahkemenin, tanıkların ifadelerinin alınabilmesi için yeni bir tarih belirlediği ve genç kadının tutukluluk hâlinin devamına karar verdiği aktarıldı. Bir sonraki duruşmanın 28 Ekim’de yapılması bekleniyor.

Haziran ayından bu yana Dubai’de tutuklu bulunan George’un ailesi, cezaevindeki koşulların genç kadının durumunu daha da zorlaştırdığını öne sürdü. Aile, kaldığı yerde gece boyunca açık bırakılan ışıklar ve gürültü nedeniyle uyumakta güçlük çektiğini, uyumasına yardımcı olması için verileceği söylenen ilacın ise henüz kendisine ulaşmadığını iddia etti.

Dubai’de idam cezasıyla karşı karşıya kalan fenomenin ailesi endişeli: Duruşma ertelendi, telefon görüşmeleri kısıtlandı

AİLESİ KIZIYLA GÖRÜŞEMEMEKTEN ENDİŞELİ

Genç kadının annesi Tess, kızıyla yaptığı telefon görüşmelerinin yaklaşık iki dakika içinde sona erdiğini ve yeniden arama imkânı bulamadıklarını belirtti. Aile ayrıca George’a uluslararası telefon görüşmesi yapamayacağının bildirildiğini öne sürdü.

Kızının ruhsal durumundan endişe duyduğunu dile getiren anne Tess, onun cezaevindeki koşullarına ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Dubai’de tutuklu yabancılara destek veren Detained in Dubai kuruluşunun kurucusu Radha Stirling de George’un sağlık durumuna ve ailesiyle iletişim kurmakta yaşadığı güçlüğe dikkat çekerek gerekli tıbbi desteğin sağlanması çağrısında bulundu.

“KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAKLADIM” İDDİASI

Brooke George, 26 yaşındaki erkek arkadaşı William Treeby’yi göğsünden bıçakladığını kabul ediyor ancak olayın kendisini savunmak amacıyla yaşandığını ileri sürüyor.

George’un iddiasına göre Treeby, tartışma sırasında kendisine saldırdı ve yüzüne yumruk attı. Eşyalarını alarak evden ayrılmak istediği sırada elinde bıçak bulunan erkek arkadaşıyla karşılaştığını belirten genç kadın, yaşanan boğuşma sırasında bıçağı eline aldığını savunuyor.

Dubai’de idam cezasıyla karşı karşıya kalan fenomenin ailesi endişeli: Duruşma ertelendi, telefon görüşmeleri kısıtlandı

Adli incelemede George’un yüzünde, özellikle sol göz çevresinde morluklar ve yaralanmalar tespit edildiği aktarıldı. Olayın nasıl gerçekleştiğine ve tarafların ifadelerine ilişkin değerlendirme ise yargı sürecinde ele alınıyor.

İDAM CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Brooke George, erkek arkadaşı William Treeby’nin Dubai’de hayatını kaybetmesinin ardından Haziran 2026’da gözaltına alındı. Cinayetle suçlanan genç kadının, suçlu bulunması hâlinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde idam cezasıyla karşılaşabileceği belirtiliyor.

George’un ailesi, kızlarının kendini savunma iddiasının dikkate alınmasını ve cezaevinde gerekli sağlık hizmetlerine erişebilmesini talep ediyor. Dava süreci devam ederken genç kadının suçluluğuna ilişkin nihai bir karar verilmiş değil.

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