AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı anlattı: Cemil Tugay'a “Hayatım boyunca unutmayacağım” dedirten olay - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı anlattı: Cemil Tugay'a “Hayatım boyunca unutmayacağım” dedirten olay

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AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı anlattı: Cemil Tugay\'a “Hayatım boyunca unutmayacağım” dedirten olay
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AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Erdoğan'ın İzmir'in sorunlarına hakimiyetinden ve katılım töreninde kendisini ayakta dinlemesinden etkilendiğini belirttiği Tugay'ın, "Cumhurbaşkanımızın bana ve eşime olan nezaketini, gösterdiği değeri hayatım boyunca asla unutmayacağım" dediğini aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından parti yönetiminden bir heyet belediyeye ziyarette bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile birlikte milletvekilleri ve belediye başkanlarının da karıldığı ziyarette yer alan isimlerden AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, tv100 yayınında hem ziyaretin ayrıntılarını hem de Tugay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kendilerine anlattıklarını paylaştı.

AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı anlattı: Cemil Tugay'a “Hayatım boyunca unutmayacağım” dedirten olay

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEŞKİLATA CEMİL TUGAY TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'de yürütülecek çalışmalar konusunda parti teşkilatına özel talimat verdiğini açıklayan Bursalı, siyasi tartışmalar yerine belediye hizmetlerine odaklanacaklarını söyledi.

Bursalı, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın biz milletvekilleri başta olmak üzere tüm AK Parti teşkilatına özel bir talimatı var: İzmir'e hizmet noktasında Cemil Bey'in her zaman destekçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın da aynı mesajı verdiğini belirten Bursalı, "Biz başka partilere benzemeyiz. Polemiklerle, tartışmalarla vakit kaybetmeden enerjimizi İzmir için harcayacağız." dedi.

"EN GÜÇLÜ İLETİŞİMİ CUMHURBAŞKANIMIZLA KURDU"

Tugay'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını kendilerine aktardığını söyleyen Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu buluşmadan etkilendiğini ifade etti.

Bursalı, görüşmeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Ziyaretimiz sırasında karşılıklı görüş alışverişine açık, yapıcı bir iletişim kurduk. Siyasette iletişimin kıymeti, yalnızca konuşmak değil, birbirini dinlemek ve ortak meselelerde çözüm arayabilmektir. Ama kendisi en güçlü iletişimi Sayın Cumhurbaşkanımızla kurdu. Ziyaretimizde bize Cumhurbaşkanımızla olan diyaloglarını aktardı."

AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı anlattı: Cemil Tugay'a “Hayatım boyunca unutmayacağım” dedirten olay

"BANA VE EŞİME GÖSTERDİĞİ DEĞERİ HAYATIM BOYUNCA ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'in sorunlarına ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olmasının Tugay üzerinde güçlü bir etki bıraktığını savunan Bursalı, Cumhurbaşkanı'nın katılım töreninde Tugay'ı ayakta dinlemesinin de görüşmede gündeme geldiğini belirtti.

Bursalı, Tugay'ın kendilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımıyla ilgili şu sözleri söylediğini aktardı: "Cumhurbaşkanımızın bana ve eşime olan nezaketini, gösterdiği değeri hayatım boyunca asla unutmayacağım."

Bursalı, AK Parti teşkilatının bundan sonraki süreçte Tugay ile uyum içinde çalışarak İzmir'e yönelik hizmetleri destekleyeceğini ifade etti.

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