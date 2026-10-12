Neçirvan Barzani: Türkiye'den Erdoğan Nobel'i hak ediyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin katıldığı bir forumda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sürecin Türkiye tarafından ciddi bir şekilde yürütüldüğünü belirten Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel'i hak ettiğini söyledi.

BARZANİ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İSABETLİ BİR İSTİKAMETTE İLERLİYOR

Barzani açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Son iki yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’da gördüğüm kadarıyla bu süreç ciddi bir süreçtir. İki yıldır Türkiye'de annelerin yüreği yanmadı, çatışma yaşanmadı. Bu bile kendi başına büyük bir kazanımdır.

Süreç yavaş ancak doğru ve isabetli bir istikamette ilerliyor. Bu süreç büyük bir sabır ve metanet gerektirir. Sürecin başarıya ulaşması Türkiye’yi bambaşka bir aşamaya taşıyacak, tüm ülkenin yararına olacaktır.

"NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ ERDOĞAN HAK EDİYOR"

"Bahçeli hastanedeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dedim ki: 'Dünya çok değişti; artık Kürtler Bahçeli iyileşsin diye dua ediyor.' İşte bu, değişimin ve bizim meseleye verdiğimiz ciddiyetin açık bir göstergesidir. Türkiye’de Kürt meselesini çözen kişi Nobel Barış Ödülü’nü hak eder; bu da birinci derecede Erdoğan için geçerlidir."