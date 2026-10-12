Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
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Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı

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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan'daki baba ocağını ziyaret etti. Akrabalarıyla bir araya gelen oyuncunun köy gezisinde tercih ettiği sade yeleğin fiyatı ise şaşkınlık yarattı. İlk bakışta oldukça sıradan görünen yeleğin tam 83 bin TL değerinde olduğu iddia edildi.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un Bulgaristan'daki köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun sade tasarımlı yeleğinin 83 bin TL olduğu öne sürüldü.

Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı

KÖY ZİYARETİNDE GİYDİĞİ YELEĞİN FİYATI ŞAŞIRTTI

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra günlük hayatındaki giyim tercihleriyle de dikkat çeken Çağatay Ulusoy, bu kez köy ziyaretinde tercih ettiği kıyafetle merak konusu oldu. Anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan'a giden ünlü oyuncunun ziyaret sırasında giydiği sade tasarımlı yeleğin fiyatına ilişkin ortaya atılan iddia dikkat çekti. Ulusoy'un köy gezisinde tercih ettiği yeleğin 83 bin TL değerinde olduğu öne sürüldü. İlk bakışta gösterişten uzak bir tasarıma sahip olan parçanın yüksek fiyat etiketi, oyuncunun kıyafet tercihini öne çıkardı. 

Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı

BABASININ KÖYÜNE AİLESİYLE BİRLİKTE GİTMİŞTİ

Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan'a giderek ailesinin köklerinin bulunduğu köyü ziyaret etti. Ünlü oyuncu, babasının memleketi olan Belilom (Duranköy) köyünde akrabaları ve hemşehrileriyle bir araya gelmişti. Ailesiyle vakit geçiren Ulusoy, kendisini tanıyan ve fotoğraf çektirmek isteyen kişilerle de poz vermişti.

Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı
Çağatay UlusoyBulgaristanMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • YUSUF ŞİRİN YUSUF ŞİRİN:
    Habere bak. Çağatay Ulusoy’un yeleğinin fiyatı. 83 bin lira nasıl dudak uçuklatıyor onu da anlamadım. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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