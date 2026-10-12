Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesi olayını hatırlatarak İstanbullulara acil kentsel dönüşüm çağrısında bulundu. Yaşanan acı olayın yapı güvenliğinin ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, vatandaşları depreme karşı vakit kaybetmeden önlem almaya davet etti.

ERDOĞAN: MALTEPE'DEKİ ACI OLAY KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN NE KADAR HAYATİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "4 gün önce İstanbul Maltepe'de çöken binada beş vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acı şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Maltepe'den yaşanan bu acı olay İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir.

İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur. Şunu bir defa açık açık söylemek durumundayım. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde Birilerinin çıkıp rantsal dönüşüm diyerek feveran etmesinden artık bıktık usandık kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz bakıyorsunuz kendileri villalarda lüks ve güvenli sitelerde yaşıyor. Ama söz konusu İstanbul'un yapı stokunun yenilenmesi olunca en fazla bunlar bağırıyor. En çok bunların ses çıkıyor. En fazla gürültü bunlar yapıyor. Bu riyakarlığa artık dur demenin vakti gelmiştir.

"İSTANBUL'U KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİNİN BAŞKENTİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Hükümet olarak mali idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız. Fatih'in emaneti İstanbul'umuzu bu kentsel dönüşüm seferberliğinin adeta başkenti olarak görüyoruz. Türkiye'de her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yaptık. 2012 yılından beri İstanbul'da 1.298.000 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamını aldık. 1.007.000 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 291.000 bağımsız bölümün dönüşümü ise halen devam ediyor.

5 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuşturduk. Vatandaşımızı kentsel dönüşüme teşvik etmek için de her adımı attık. İstanbul'umuza özel yarısı bizden kampanyamızı başlattık. Yarısı bizdenle bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Daha fazla vatandaşımız bu imkandan yararlanabilsin diye kampanyanın süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzattık. Mevcut destek programımızda her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlıyoruz.

"LÜTFEN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA ATILACAK ADIMLARI ERTELEMEYİN"

İş yeri sahiplerimize 437 bin 500 lira hibe 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriyoruz. Yani insanımızı çatısı altında gönül huzuruyla oturacağı güvenli konutları kavuşturmak için devlet olarak üzerimize ne düşüyorsa Buradan İstanbul'daki kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum. Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin. Komşularınızla uzlaşmak, gerekli işlemleri başlatmak, güvenli bir yuvaya kavuşmak için bugünden harekete geçin.

Şunun da altını çizmek istiyorum. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuşken siyasi parti ayırt etmeksizin tüm belediyelerimizden de aynı anlayışı aynı çabayı aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Şehrini ilçesini gerçekten seven sorumluluk sahibi belediye başkanlarını kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermeye çağırıyorum."