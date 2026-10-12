Pau Cubarsi: Galatasaray maçında küçük detaylara odaklanmalıyız - Son Dakika
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Pau Cubarsi: Galatasaray maçında küçük detaylara odaklanmalıyız

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Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Pau Cubarsi, yarın Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi RAMS Park atmosferinin zor olduğunu ve Galatasaray'ın kalitesini bildiklerini söyledi. Cubarsi, maça ve küçük detaylara odaklanmaları, gol yememeleri gerektiğini vurguladı.

Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Pau Cubarsi, Galatasaray Stadı'ndaki atmosferin zor olduğunu bildiklerini söyleyerek, maça odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanyol ekibi Barcelona, yarın İstanbul'da Galatasaray ile oynayacak. Karşılaşma öncesinde Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Pau Cubarsi, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Galatasaray'ın kalitesini bildiklerini söyleyen Cubarsi, "Buradaki atmosferi biliyoruz. Biz de odaklanmalıyız. Küçük detaylara odaklanmalıyız. Çünkü yarın maçta en önemli şey bu olacak" şeklinde konuştu.

Genç bir futbolcu olduğunu, tecrübe ve güven kazandığını ifade eden 19 yaşındaki futbolcu, "Benim için önemli olan şey oyunda olmak, destek olmak. İyi çalışacağım, rekabetçi olacağım ve her şeyi üst seviyede olmaya çalışacağım" diye konuştu.

Gol yememenin önemine değinen İspanyol futbolcu, "Bu tarz statlarda buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İyi bir kalitemiz var. Defans anlamında daha iyi yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Yamal, dünyanın en iyisi"

İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ın gelişiminin sorulması üzerine Pau Cubarsi, "Yamal, dünyanın en iyisi. Herkes kalitesini görüyor. Ballon d'Or'u hak ediyor. Ben de Dünya Kupası'ndan sonra aynı şeyi düşünüyorum" diye cevap verdi.

"Osimhen, dünyanın en iyi forvetlerinden birisi"

Daha önce Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'e karşı oynadığının hatırlatılması üzerine Cubarsi, "Osimhen'e karşı birkaç sezon önce oynadım. Kaliteli bir oyuncu. Kendini geliştirdi. Napoli'den sonra çok fazla değişiklik oldu. Dünyanın en iyi forvetlerinden birisi. Bize karşı zorluk çıkarmaması için elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Burası zor bir atmosfer"

RAMS Park'ın atmosferini tüm dünyanın bildiğini belirten 19 yaşındaki futbolcu, "Yaptığı baskıyı herkes biliyor. Pedri, 5 yıl önce burada oynamıştı. O da anlatmıştı. Burası zor bir atmosfer. Kazanmak için takım olarak hareket etmemiz gerekiyor. İyi konsantre olmalıyız. Galatasaray'ın da kalitesini biliyoruz. Spesifik bir oyuncuya göre hareket etmiyoruz, takıma göre hareket ediyoruz. Oyuncuların anlattığı gibi buradaki baskıyı, taraftarların oluşturduğu atmosferi biliyoruz. Maça çok odaklanmanız gerekiyor. Her şeyi yapıp bu atmosferi karşılamanız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA
GalatasarayFutbolSporSon Dakika

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