Muhteşem Yüzyıl\'ın küçük Şehzade Mustafa\'sı büyüdü! Son hali şaşırttı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde küçük Şehzade Mustafa karakterine hayat veren Yusuf Berkan Demirbağ, yıllar içinde bambaşka bir hayat kurdu. Çocuk yaşta tanındığı oyunculuğu geride bırakan Demirbağ, bugün teknoloji sektöründe çalışıyor.

KÜÇÜK ŞEHZADE MUSTAFA'YI CANLANDIRMIŞTI

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı dönemde oyuncu kadrosu ve karakterleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin hafızalarda yer eden karakterlerinden biri de Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa oldu. Şehzade Mustafa'nın çocukluk dönemini canlandıran Yusuf Berkan Demirbağ, henüz 6 yaşındayken kamera karşısına geçti. Dizideki performansıyla izleyicilerin tanıdığı çocuk oyuncu, ilerleyen yıllarda ekranlardan uzaklaştı.

YILLAR SONRAKİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

11 Ağustos 2005 doğumlu Yusuf Berkan Demirbağ, bugün 21 yaşında. Muhteşem Yüzyıl'da küçük bir çocuk olarak izleyici karşısına çıkan Demirbağ'ın yıllar içindeki değişimi, eski dizinin takipçileri için dikkat çekici bir ayrıntı oldu. Bir zamanlar sarayın koridorlarında küçük Şehzade Mustafa olarak izlediğimiz Demirbağ, artık 21 yaşında bir genç. Şimdilerde Almanya'da yaşayan Yusuf Berkan Demirbağ yazılımcılık yapıyor.