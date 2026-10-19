Fenomen olayım derken kabusu yaşadı! - Son Dakika
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Fenomen olayım derken kabusu yaşadı!

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Kazakistan'da 40 yaşındaki bir kadın, sosyal medya için eğlenceli video çekmek isterken kafasına geçirdiği plastik boru bağlantı parçasına sıkıştı. Boynunda ağrı hisseden ve nefes almakta zorlanan kadın, hastaneden yardım alamadığını öne sürdü. Korku dolu anlar yaşayan kadın, iş arkadaşının müdahalesiyle kurtulurken olayın görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Kazakistan'da sosyal medya için eğlenceli bir video çekmek isteyen 40 yaşındaki kadın, az kalsın canından oluyordu. Çalıştığı tesisat malzemeleri mağazasında büyük bir plastik T bağlantı parçasını kafasına geçiren kadın, parçanın sıkışması üzerine korku dolu anlar yaşadı.

ŞAKA YAPMAK İSTERKEN KAFASINA SIKIŞTI

Mağazada çalışan kadın, dikkat çekici bir video hazırlamak amacıyla tesisat borularını birleştirmek için kullanılan büyük bir plastik parçayı kafasına geçirdi.

İlk başta her şey planladığı gibi ilerledi. Kameraya poz veren ve çevresindekilerle şakalaşan kadın, bir süre sonra plastik parçayı kafasından çıkaramadığını fark etti.

NEFES ALMAKTA ZORLANDI

Plastik parçanın boynuna baskı yapmaya başlamasıyla kadının yaşadığı eğlence paniğe dönüştü. Boynunda ağrı hisseden ve nefes almakta zorlanan kadın, sıkıştığı yerden kurtulmaya çalıştı.

Ancak bütün çabalarına rağmen plastik bağlantı parçasını çıkaramadı.

HASTANEYE GİTTİ AMA YARDIM ALAMADI

Kazakistan'ın Çimkent kentinde yaşanan olayda, Meken Alimbetova isimli kadın iş arkadaşlarının yardımıyla plastik parçadan kurtulmaya çalıştı. Ancak yapılan müdahaleler sonuç vermedi.

Yerel basına konuşan Alimbetova, iş arkadaşlarının kendisini hastaneye götürdüğünü ancak burada kabul edilmediğini öne sürdü.

İŞ ARKADAŞI SON ANDA KURTARDI

Hastaneden ayrılan kadın, araçta beklediği sırada giderek daha fazla zorlanmaya başladı. Bunun üzerine bir iş arkadaşı, kadının burnunu sıkıştırarak plastik parçayı başından çekip çıkardı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Alimbetova, başlangıçta herkesin güldüğünü ancak daha sonra nefes almakta zorlandığını ve yüzünün şişmeye başladığını söyledi.

VİDEO MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Video 7,6 milyondan fazla izlenmeye ulaşırken Alimbetova, yaşadığı olayın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kadının yaşadıkları, sosyal medya için çekilen eğlenceli videoların tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi.

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    Yorumlar (1)

  • gonulguven924 gonulguven924:
    Allah akıl versin ne yapacaklarını sasırdılar 0 0 Yanıtla
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