Milyonların kullandığı fotoğrafın kahramanı Chloe artık 15 yaşında - Son Dakika
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Milyonların kullandığı fotoğrafın kahramanı Chloe artık 15 yaşında

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Milyonların kullandığı fotoğrafın kahramanı Chloe artık 15 yaşında
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Henüz 2 yaşındayken “Yan Bakan Chloe” olarak dünya çapında tanınan Chloe Clem, 15 yaşına geldi. Meşhur karedeki küçük kızın yıllar sonraki son hali görenleri şaşırttı.

İnternetin unutulmaz karelerinden biriyle tanınan Chloe Clem, yıllar sonra yeniden gündemde. Henüz 2 yaşındayken Disneyland sürprizi karşısında kameraya attığı şüpheci bakışla milyonlara ulaşan Chloe, bugün 15 yaşında. Genç kızın son görüntüleri ve katıldığı etkinlikler, çocukluk yıllarındaki meşhur karesini yeniden hatırlattı.

DİSNEYLAND SÜRPRİZİYLE BAŞLADI

Chloe’yi dünyaca tanınan bir internet fenomenine dönüştüren görüntü, 2013’te ailesinin YouTube kanalında paylaşılan bir videodan çıktı. Anne Katie Clem, kızları Lily ve Chloe’ye Disneyland’e gideceklerini söyledi. Ablasının sevincini gözyaşlarıyla gösterdiği anlarda Chloe’nin kameraya attığı yan bakış, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Milyonların kullandığı fotoğrafın kahramanı Chloe artık 15 yaşında

“Side Eye Chloe” adıyla bilinen kare, yıllar boyunca caps’lerde ve GIF’lerde kullanıldı. Chloe’nin bu bakışı, şaşkınlık ve kuşku ifade eden internet görselleri arasında yerini aldı.

AİLESİNİN GEÇİMİNE DE KATKI SAĞLADI

Chloe’nin annesi Katie Clem, daha önce verdiği bir röportajda viral fotoğrafın ailenin hayatını değiştirdiğini anlattı. Clem, o dönemde maddi sıkıntı yaşadıklarını; görüntüden elde edilen gelirin kira, faturalar ve gıda masraflarına katkı sunduğunu söyledi.

Milyonların kullandığı fotoğrafın kahramanı Chloe artık 15 yaşında

Aile, fotoğrafın ticari kullanım haklarını elinde tuttu. Görsel 2021’de NFT olarak yaklaşık 74 bin dolara satıldı. Chloe’nin annesi, yoğun sosyal medya görünürlüğünün zamanla çocukları için yorucu hale geldiğini fark edince aile içeriklerini azaltma kararı aldıklarını da aktardı.

ETKİNLİKLERDE HAYRANLARIYLA BULUŞUYOR

15 yaşındaki Chloe, sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra hayranlarıyla buluştuğu etkinliklerde de ilgi görüyor. Son dönemde katıldığı organizasyonlarda takipçileriyle fotoğraf çektiren genç kız, kendisini ünlü yapan meşhur bakışın görsellerini de imzaladı. Chloe’nin sosyal medya hesabındaki takipçi sayısının 700 bini geçtiği belirtiliyor.

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SON DAKİKA: Milyonların kullandığı fotoğrafın kahramanı Chloe artık 15 yaşında - Son Dakika
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